老翁疑轉彎未讓直行車釀禍 雙載騎士噴飛驚險畫面曝

新北市82歲施姓老翁今天上午9時許，開車行經新店區中興路欲左轉文化路時，疑因未禮讓直行車導致對向29歲劉姓騎士煞車不及直接撞上。劉男及後座乘客周女雙雙噴飛倒地，其中周女一度倒在地上無法起身。救護人員到場發現劉男及周女全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無生命危險。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。

據了解，82歲施男今天上午9時許開車行經新店區中興路，欲至附近路邊停車，當施男左轉文化路口時，對向車道劉姓男子騎機車要去中和上班，見狀煞車不及攔腰撞上施男的轎車，劉男及後座乘客周女當場飛越施男車輛引擎蓋後重摔倒地。