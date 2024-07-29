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老翁疑轉彎未讓直行車釀禍 雙載騎士噴飛驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市82歲施姓老翁今天上午9時許，開車行經新店區中興路欲左轉文化路時，疑因未禮讓直行車導致對向29歲劉姓騎士煞車不及直接撞上。劉男及後座乘客周女雙雙噴飛倒地，其中周女一度倒在地上無法起身。救護人員到場發現劉男及周女全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無生命危險。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。

據了解，82歲施男今天上午9時許開車行經新店區中興路，欲至附近路邊停車，當施男左轉文化路口時，對向車道劉姓男子騎機車要去中和上班，見狀煞車不及攔腰撞上施男的轎車，劉男及後座乘客周女當場飛越施男車輛引擎蓋後重摔倒地。

後座乘客周女一度痛的爬不起身，劉姓騎士則是全身多處擦挫傷。救護人員獲報趕抵現場，將劉男及周女送往新店耕莘醫院急救，所幸2人皆無大礙。新店警方對雙方駕駛進行酒測，發現2人酒測值為0均未喝酒，警方目前已進行測繪並調閱路口監視器，車禍發生原因及肇責歸屬仍待警方調查。

周姓女乘客倒在地上爬不起身，劉男在旁撐傘照顧。記者黃子騰／翻攝
周姓女乘客倒在地上爬不起身，劉男在旁撐傘照顧。記者黃子騰／翻攝
施姓男子開車左轉，對向劉姓騎士煞車不及撞上。記者黃子騰／翻攝
施姓男子開車左轉，對向劉姓騎士煞車不及撞上。記者黃子騰／翻攝
劉姓騎士煞車不及撞上施男駕駛的轎車。記者黃子騰／翻攝
劉姓騎士煞車不及撞上施男駕駛的轎車。記者黃子騰／翻攝
劉姓騎士及後座周姓女乘客噴飛。記者黃子騰／翻攝
劉姓騎士及後座周姓女乘客噴飛。記者黃子騰／翻攝

車禍 車行

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