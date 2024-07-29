聽新聞
test
0:00 / 0:00
老翁疑轉彎未讓直行車釀禍 雙載騎士噴飛驚險畫面曝
新北市82歲施姓老翁今天上午9時許，開車行經新店區中興路欲左轉文化路時，疑因未禮讓直行車導致對向29歲劉姓騎士煞車不及直接撞上。劉男及後座乘客周女雙雙噴飛倒地，其中周女一度倒在地上無法起身。救護人員到場發現劉男及周女全身多處擦挫傷，所幸送醫後已無生命危險。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
據了解，82歲施男今天上午9時許開車行經新店區中興路，欲至附近路邊停車，當施男左轉文化路口時，對向車道劉姓男子騎機車要去中和上班，見狀煞車不及攔腰撞上施男的轎車，劉男及後座乘客周女當場飛越施男車輛引擎蓋後重摔倒地。
後座乘客周女一度痛的爬不起身，劉姓騎士則是全身多處擦挫傷。救護人員獲報趕抵現場，將劉男及周女送往新店耕莘醫院急救，所幸2人皆無大礙。新店警方對雙方駕駛進行酒測，發現2人酒測值為0均未喝酒，警方目前已進行測繪並調閱路口監視器，車禍發生原因及肇責歸屬仍待警方調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言