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蘇澳籍漁船疑越界遭日方查扣 家屬匯擔保金可望人船獲釋
宜蘭蘇澳籍「富申」漁船疑似越界違法捕撈，宋姓船長的家人已經把擔保金匯到日方，待船隻加油加水後，可望人船獲釋。據了解，150萬日圓（台幣32萬元）擔保金不算太重，漁業界人士說，日方態度謹慎，若無掌握相當違規證據，不會隨便扣船帶走人
富申CT2-5692延繩釣漁船27日晚上10點多，從宜蘭南方澳漁港出港，船上共8名台籍船員，農業部漁業署昨晚7點多接獲蘇澳漁業電台通報，昨天下午4點10分，富申漁船在距離蘇澳外海40浬、台灣護漁界線外5浬處，被遭日本公務船追逐，日方海上保安廳人員登檢，把人船帶到石垣島調查。
蘇澳區漁會全力協助救援，總幹事陳春生表示，期盼日方毋枉毋縱，公平處置此案，漁會會爭取守護漁民權益。
日方要求繳交150萬日圓擔保金，約台幣32萬元。據了解，宋姓船長的家人已經把錢匯過去，人船可望獲釋，但因為漁船油料不夠返船，必須加油加水後才能開回南方澳。
擔保金繳交後，全案進入司法程序。漁業界人士指出，通常日方司法判決金額，不會超過繳交擔保金金額，但由於船主必須前往日本出庭，花錢花精神，一般不會去出庭，把擔保金當成罰金給日方沒收後就結案。
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