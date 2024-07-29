直升機救援成大考古所教授不下山 屏縣消防局：不收費
成功大學考古研究所一名教授，暑假7月上山到屏東縣霧台鄉舊好茶部落做研究，教授家屬因與教授失聯4天，加上颱風，擔心山區情況，向立委伍麗華求助，27日深夜10點多家屬也向消防局報案，空勤總隊昨出動直升機，抵達現場，4人平安，無下山意願，搜救人員搭直升機返回。屏縣消防局今表示，基於確保民眾安全，不收救援費用。
屏東縣消防局指出，27日深夜10點56分接獲報案，霧台鄉舊好茶部落有成大考古系教授前往做研究聯繫不上，請求協助，道路阻斷無法進入，28日請求直升機支援，派特搜大隊、第一大隊、長治分隊及義消，共計5車10人，6義消、3空拍機出動。
昨天上午8點26分直升機載送特搜大隊人員5名到目標區搜救，8點45分發現失聯者，下降與失聯者接觸，經溝通後失聯者4名，無下山意願並給予物資後，搜救人員搭乘直升機返回。
屏東縣消防局今表示，成大考古教授為當地原住民，山上從事研究，因電力問題致使家人無法聯絡，家人因擔心其安全，報案尋求救援，基於確保民眾生命財產安全，不予收取相關救援費用。
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