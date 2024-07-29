出動逾2百名消防搶救 桃園龜山倉儲大火延燒15小時撲滅

桃園市龜山區樹人路305巷一棟倉儲昨晚發生大火，經過消防人員不間斷搶救，火勢延燒將近15小時，在今上午10點31分火勢熄滅，燃燒面積初估達4千平方公尺，付之一炬，所幸無人傷亡，這場火警共出動桃園及新北共275名消防員、消防車72輛，詳細起火原因有待釐清。

桃園市消防局坪頂分隊分隊長吳浚澤說明，昨晚7點44分接獲報案，隨即出動消防人員前往現場，到場發現多棟鐵皮屋全面燃燒，持續有爆炸聲響，隨即升級為二級火警，火勢於今凌晨1點45分控制，目前出動怪手持續殘火處理中。

據了解，該倉儲為起重工程、行車運輸業，昨晚傳出火警後消防人員獲報到場，現場燃燒4間連棟鐵皮屋，燃燒面積初估約4千平方公尺。消防人員徹夜灑水灌救，火勢燃燒將近15小時，終於在今上午10點35分撲滅，共出動消防人員275名（含新北市消防局支援4名），義消17名、消防車72輛（含新北市消防局支援2輛）、救護車3輛。