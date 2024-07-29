彰化市飄濃濃瓦斯味民眾嚇到通報消防局 欣彰：查漏勿慌
彰化市今天上午從彰師大到陽明國中一帶一直有濃濃瓦斯味，有民眾不安，通報消防局，欣彰天然氣公司表示，28、29日辦理定期查漏作業，彰化地區加重嗅劑查漏，請民眾勿驚慌。
民眾今天上午在彰化踢爆網通報，今天上午7點多起就聞到濃濃瓦斯味，民眾騎車行經中山一路從彰師大到中山國小都一直聞到濃濃瓦斯味，有人說味道濃到讓人頭暈想吐。
欣彰公司表示，為了預防管線漏氣影響公共安全，定期辦理供氣區域加重嗅劑查漏作業，28日到29日在彰化市、花壇鄉彰員路觀音巷一帶加重數倍嗅劑查漏，也提醒民眾若聞到太濃的瓦斯味勿驚慌，若是在室內請保持空氣流通，切勿吸菸、點燃火源、或開閉電源開關，可立即打欣彰服務電話通報檢查，服務電話(04)7322101。
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