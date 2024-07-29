彰化市飄濃濃瓦斯味民眾嚇到通報消防局 欣彰：查漏勿慌

彰化市今天上午從彰師大到陽明國中一帶一直有濃濃瓦斯味，有民眾不安，通報消防局，欣彰天然氣公司表示，28、29日辦理定期查漏作業，彰化地區加重嗅劑查漏，請民眾勿驚慌。

民眾今天上午在彰化踢爆網通報，今天上午7點多起就聞到濃濃瓦斯味，民眾騎車行經中山一路從彰師大到中山國小都一直聞到濃濃瓦斯味，有人說味道濃到讓人頭暈想吐。