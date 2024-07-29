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影／特斯拉在淡水鬼切釀成3車事故 網友猜中是「自動駕駛」
新北市淡水區昨天有1輛特斯拉休旅車，行進間突然切換車道，硬將左側併行的福特休旅車擠去撞中央分隔島，造成對向富豪休旅車閃避不及再撞上。有人將行車記錄器影像貼到臉書，網友紛紛猜測該不會是「自動駕駛」？果然猜中。
這起車禍發生於昨天下午5時43分左右，地點在捷運紅樹林站斜前方，星期天傍晚出淡水往台北市方向車多擁擠，往北海岸方向相對較順暢。事後有民眾將拍下車禍過程的行車影像貼到臉書社團細說淡水，引起網友熱議。
據了解，37歲印度籍男子駕駛的白色特斯拉休旅車，當時沿淡水區中正東路一段往北行駛，接近八勢一街口時，突然自中間車道，未打方向燈便直接切換至內側車道，擦撞到左邊併行由67歲張姓老翁駕駛的白色福特休旅車。
由於事發突然加上車速不慢，福特瞬間失控向左偏移，迎面撞上中間分隔島前緣，車身彈跳打橫擋在對向內側車道前，造成46歲謝姓女子駕駛的白色富豪休旅車，閃避不及再撞上。
警方獲報到場，3名駕駛人均未飲酒，只有張姓老翁手部輕微擦傷，婉拒就醫，特斯拉的印度籍駕駛聲稱有開啟自動駕駛功能，詳細肇事原因及責任歸屬尚待進一步調查釐清。
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