快訊

與選舉團隊鬧翻！被控未給加班費、勞健保 于美人親上火線回應

「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

私立大學生師比常處臨界點 為何科系滿招仍不聘專任師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／特斯拉在淡水鬼切釀成3車事故 網友猜中是「自動駕駛」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區昨天有1輛特斯拉休旅車，行進間突然切換車道，硬將左側併行的福特休旅車擠去撞中央分隔島，造成對向富豪休旅車閃避不及再撞上。有人將行車記錄器影像貼到臉書，網友紛紛猜測該不會是「自動駕駛」？果然猜中。

這起車禍發生於昨天下午5時43分左右，地點在捷運紅樹林站斜前方，星期天傍晚出淡水往台北市方向車多擁擠，往北海岸方向相對較順暢。事後有民眾將拍下車禍過程的行車影像貼到臉書社團細說淡水，引起網友熱議。

據了解，37歲印度籍男子駕駛的白色特斯拉休旅車，當時沿淡水區中正東路一段往北行駛，接近八勢一街口時，突然自中間車道，未打方向燈便直接切換至內側車道，擦撞到左邊併行由67歲張姓老翁駕駛的白色福特休旅車。

由於事發突然加上車速不慢，福特瞬間失控向左偏移，迎面撞上中間分隔島前緣，車身彈跳打橫擋在對向內側車道前，造成46歲謝姓女子駕駛的白色富豪休旅車，閃避不及再撞上。

警方獲報到場，3名駕駛人均未飲酒，只有張姓老翁手部輕微擦傷，婉拒就醫，特斯拉的印度籍駕駛聲稱有開啟自動駕駛功能，詳細肇事原因及責任歸屬尚待進一步調查釐清。

新北市淡水昨天有3輛白色休旅車發生擦撞事故，特斯拉疑似開啟自動駕駛，但未打方向燈即向左切換車道，硬將福特擠去撞中央分隔島。對向的富豪閃避不及，又撞上福特。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水昨天有3輛白色休旅車發生擦撞事故，特斯拉疑似開啟自動駕駛，但未打方向燈即向左切換車道，硬將福特擠去撞中央分隔島。對向的富豪閃避不及，又撞上福特。記者林昭彰／翻攝

休旅車 淡水 車道

延伸閱讀

就市論勢／低價題材股相對抗震

特斯拉入選中國政府採購目錄 央視：讓外企不見外

國三北向三鶯路段特斯拉疑打水漂失控自撞 車頭稀爛車輪噴飛

影／南部嚴重淹水…高雄特斯拉電動車開成「水陸車」 專家提醒有這問題

相關新聞

影／特斯拉在淡水鬼切釀成3車事故 網友猜中是「自動駕駛」

新北市淡水區昨天有1輛特斯拉休旅車，行進間突然切換車道，硬將左側併行的福特休旅車擠去撞中央分隔島，造成對向富豪休旅車閃避...

高雄鋼材公司大火「汙染物向西南吹」 環保局到場檢測

高雄大發工業區大有三街一家鋼材公司的廠房今天早上7時21分發生火警，事發在製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）工廠，1...

高雄鋼材公司大火廠房全面燃燒 黑煙如龍捲風消防搶救

高雄大發工業區大有三街一家鋼材公司的廠房今天上午7時21分許突傳出火警，由於1樓擺放PC版、2樓擺放鋁合金，廠房全面燃燒...

彰化市飄濃濃瓦斯味民眾嚇到通報消防局 欣彰：查漏勿慌

彰化市今天上午從彰師大到陽明國中一帶一直有濃濃瓦斯味，有民眾不安，通報消防局，欣彰天然氣公司表示，28、29日辦理定期查...

假烏克蘭戰地女醫生想脫離戰區 老翁欲行善險匯10萬

詐騙集團假冒烏克蘭戰地女醫生，涉誆騙74歲林姓老翁，只要美金3200元（新台幣約10萬5千餘元），即能脫離戰區，利用老翁...

搶救高雄工廠大火 消防出動機器人和空拍機2小時滅火

高雄市大寮區一間製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）的工廠今天上午7時21分許突傳出火警，由於1樓擺放PC版、2樓擺放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。