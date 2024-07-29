假烏克蘭戰地女醫生想脫離戰區 老翁欲行善險匯10萬

詐騙集團假冒烏克蘭戰地女醫生，涉誆騙74歲林姓老翁，只要美金3200元（新台幣約10萬5千餘元），即能脫離戰區，利用老翁善心詐騙，並再假冒中間人翻譯，要求老翁匯款，幸好內湖警分局與金融機構聯手，成功攔阻詐騙。內湖分局指出，今年迄今已攔阻40起詐騙案，金額達5千5百萬餘元，提醒民眾防詐騙。

內湖分局指出，從今年1月迄今，與轄內金融機構聯手阻詐，共攔阻40餘件詐騙案，攔阻金額達新台幣5千5百餘萬元。其中，74歲林姓老翁日前至上海商業儲蓄銀行打算匯款美金3200元至不明帳戶，行員關懷詢問，林翁稱這筆錢匯款給烏克蘭戰地醫生，發現是詐騙，隨即通報警方到場攔阻。

日前港墘派出所副所長廖文可、警員藍鈞柔及實習生張庭禎，擔服巡邏勤務時，獲報後趕往現場，詢問匯款目的，並攔阻詐騙。林翁表示，他從通訊軟體認識一名在烏克蘭戰地當醫師的女博士，她透過中間人翻譯，收到匯款後便可脫離戰區，因此做善事想幫她脫離戰區。

警方聽聞立即告知老翁，這是常見的假冒戰地醫生類型詐騙手法，並分享過去經手的詐騙案件，分析詐團手法「外國人怎麼會有台灣帳戶？」詳細說明匯款後將被車手提領一空，林翁打消匯款念頭。