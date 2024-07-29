快訊

與選舉團隊鬧翻！被控未給加班費、勞健保 于美人親上火線回應

「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

私立大學生師比常處臨界點 為何科系滿招仍不聘專任師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假烏克蘭戰地女醫生想脫離戰區 老翁欲行善險匯10萬

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團假冒烏克蘭戰地女醫生，涉誆騙74歲林姓老翁，只要美金3200元（新台幣約10萬5千餘元），即能脫離戰區，利用老翁善心詐騙，並再假冒中間人翻譯，要求老翁匯款，幸好內湖警分局與金融機構聯手，成功攔阻詐騙。內湖分局指出，今年迄今已攔阻40起詐騙案，金額達5千5百萬餘元，提醒民眾防詐騙。

內湖分局指出，從今年1月迄今，與轄內金融機構聯手阻詐，共攔阻40餘件詐騙案，攔阻金額達新台幣5千5百餘萬元。其中，74歲林姓老翁日前至上海商業儲蓄銀行打算匯款美金3200元至不明帳戶，行員關懷詢問，林翁稱這筆錢匯款給烏克蘭戰地醫生，發現是詐騙，隨即通報警方到場攔阻。

日前港墘派出所副所長廖文可、警員藍鈞柔及實習生張庭禎，擔服巡邏勤務時，獲報後趕往現場，詢問匯款目的，並攔阻詐騙。林翁表示，他從通訊軟體認識一名在烏克蘭戰地當醫師的女博士，她透過中間人翻譯，收到匯款後便可脫離戰區，因此做善事想幫她脫離戰區。

警方聽聞立即告知老翁，這是常見的假冒戰地醫生類型詐騙手法，並分享過去經手的詐騙案件，分析詐團手法「外國人怎麼會有台灣帳戶？」詳細說明匯款後將被車手提領一空，林翁打消匯款念頭。

內湖警方呼籲，投資理財務要找具規模可信賴的投資公司或經理人，不要誤信來源不明的簡訊或是不明人士內線消息，以免詐欺集團趁隙而入騙取錢財，若民眾遇前述疑似詐騙情事，並可撥打165反詐騙諮詢專線電話求證，以提高防詐騙之共識與警覺。

內湖分局員警向受害人講解詐騙手法，老翁打消匯款念頭。記者蕭雅娟／翻攝
內湖分局員警向受害人講解詐騙手法，老翁打消匯款念頭。記者蕭雅娟／翻攝
港墘派出所副所長廖文可（左起）、警員藍鈞柔、實習生張庭禎成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
港墘派出所副所長廖文可（左起）、警員藍鈞柔、實習生張庭禎成功攔阻詐騙。記者蕭雅娟／翻攝
內湖分局員警向受害人講解詐騙手法。記者蕭雅娟／翻攝
內湖分局員警向受害人講解詐騙手法。記者蕭雅娟／翻攝

內湖 詐騙集團

延伸閱讀

高雄老翁疑未禮讓幹道車 騎士攔腰撞上命危仍未脫險

影／台中8旬翁處理妻身後事外出失聯2天 原來騎到累倒摔車

北市妻女在家冰存老翁遺體 傳「誤認殯儀館停班」真相曝光

熱昏！老翁迷路走在快車道 大車呼嘯過警方急協助

相關新聞

影／特斯拉在淡水鬼切釀成3車事故 網友猜中是「自動駕駛」

新北市淡水區昨天有1輛特斯拉休旅車，行進間突然切換車道，硬將左側併行的福特休旅車擠去撞中央分隔島，造成對向富豪休旅車閃避...

高雄鋼材公司大火「汙染物向西南吹」 環保局到場檢測

高雄大發工業區大有三街一家鋼材公司的廠房今天早上7時21分發生火警，事發在製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）工廠，1...

高雄鋼材公司大火廠房全面燃燒 黑煙如龍捲風消防搶救

高雄大發工業區大有三街一家鋼材公司的廠房今天上午7時21分許突傳出火警，由於1樓擺放PC版、2樓擺放鋁合金，廠房全面燃燒...

彰化市飄濃濃瓦斯味民眾嚇到通報消防局 欣彰：查漏勿慌

彰化市今天上午從彰師大到陽明國中一帶一直有濃濃瓦斯味，有民眾不安，通報消防局，欣彰天然氣公司表示，28、29日辦理定期查...

假烏克蘭戰地女醫生想脫離戰區 老翁欲行善險匯10萬

詐騙集團假冒烏克蘭戰地女醫生，涉誆騙74歲林姓老翁，只要美金3200元（新台幣約10萬5千餘元），即能脫離戰區，利用老翁...

搶救高雄工廠大火 消防出動機器人和空拍機2小時滅火

高雄市大寮區一間製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）的工廠今天上午7時21分許突傳出火警，由於1樓擺放PC版、2樓擺放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。