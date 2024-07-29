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搶救高雄工廠大火 消防出動機器人和空拍機2小時滅火
高雄市大寮區一間製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）的工廠今天上午7時21分許突傳出火警，由於1樓擺放PC版、2樓擺放鋁合金，廠房全面燃燒，滾滾黑煙像龍捲風竄上天際，幸未傳人員受困、受傷；消防局出動百名人力、空拍機、6輛化學車、機器人及重機具搶救，2小時後順利撲滅。
高市消防局今天上午7時21分許獲報，位於大寮區一間專門製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）的工廠傳出火警，火勢猛烈，滾滾黑煙向上竄燒，由於廠房堆積PC版、2樓擺放鋁合金，過程中還傳出爆炸聲響，畫面驚人。
消防局陸續增派人車前往搶救，並同步通知環保局、勞檢處及大寮區里公務員偕同救災，第一梯次抵達的消防人員見廠房已冒出大量濃煙直竄天際，隨即布線搶救，後續增派共計39車94人到場灌救。
由於火災現場空氣異味難聞，環保局人員在現場測試監控空氣品質，市府緊急發出警告，提醒下風處民眾防範。
因廠房全面燃燒，且為鐵皮結構，容易因高溫塌陷，消防局在現場部署消防機器人，利用其靈活的機動性，深入高溫濃煙區域，進行精準滅火，有效控制火勢防止蔓延。
此外，為全面掌握火場情況，消防同步使用空拍機，高空拍攝火場全貌以利即時監控，並運用熱顯像儀監控火廠熱流，幫助指揮官指揮地面人員進行準確滅火作業。
火勢於9時7分許獲得控制，9時30分順利撲滅，未造成人員受傷；詳細起火原因由消防局火調科調查。
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