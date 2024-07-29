快訊

與選舉團隊鬧翻！被控未給加班費、勞健保 于美人親上火線回應

「裸體套裝」報巴黎奧運？日NHK女主播穿搭惹議 遭砲轟下流

私立大學生師比常處臨界點 為何科系滿招仍不聘專任師

竊賊颱風天偷酒影像曝光 苗栗警認出犯嫌追緝

中央社／ 記者管瑞平苗栗縣29日電

苗栗縣公館鄉某民宅在颱風「凱米」期間遭竊嫌入侵偷走2瓶酒，屋主擔心竊嫌再犯，把行竊畫面轉貼上網提醒鄰居注意，警方看到後一眼就認出是轄內的吳姓男子，正積極查緝中。

受害屋主指出，1名身材壯碩男子於25日颱風「凱米」期間先翻過老家圍牆，在庭院雜物間找不到值錢物品，就從側門上方小氣窗爬入屋內，在客廳櫃子內偷走1瓶水果酒及1罐高粱酒，隨後就大喇喇地從門口離去。

屋主表示，這間老房子平常無人居住，但颱風天卻出現監視器影像異常訊號，颱風過後回老家查看，赫然發現門鎖遭打開，插頭都被拔掉，驚覺遭竊嫌入侵，為提醒街坊鄰居小心，才把畫面轉貼上網。

鄰居指出，在當地居住數十年，很少發生竊案，如今得知竊嫌趁著颱風天行竊，心裡也感覺「怕怕的」，希望警方盡快將小偷逮捕到案，以免長輩擔心地睡不著覺。

苗栗警分局偵查隊副隊長倪健彰今天表示，轄內鶴岡派出所已依規定受理報案，經調查並調閱被害人提供監視器影像，已掌握轄內吳姓男子（40歲）涉有重嫌，將積極查緝到案。

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

鄰居 颱風

延伸閱讀

颱風天台南「水上鋼琴師」被起底 真實身分是資深演員黃炳輝

凱米颱風屏縣多處災損 周春米：全面盤點盡快修復

凱米颱風災情趨緩…中央災害應變中心撤除 回歸各部會災後復原工作

台積電高雄建廠凱米颱風未釀淹水 圍籬倒塌陸續復原

相關新聞

影／特斯拉在淡水鬼切釀成3車事故 網友猜中是「自動駕駛」

新北市淡水區昨天有1輛特斯拉休旅車，行進間突然切換車道，硬將左側併行的福特休旅車擠去撞中央分隔島，造成對向富豪休旅車閃避...

高雄鋼材公司大火「汙染物向西南吹」 環保局到場檢測

高雄大發工業區大有三街一家鋼材公司的廠房今天早上7時21分發生火警，事發在製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）工廠，1...

高雄鋼材公司大火廠房全面燃燒 黑煙如龍捲風消防搶救

高雄大發工業區大有三街一家鋼材公司的廠房今天上午7時21分許突傳出火警，由於1樓擺放PC版、2樓擺放鋁合金，廠房全面燃燒...

彰化市飄濃濃瓦斯味民眾嚇到通報消防局 欣彰：查漏勿慌

彰化市今天上午從彰師大到陽明國中一帶一直有濃濃瓦斯味，有民眾不安，通報消防局，欣彰天然氣公司表示，28、29日辦理定期查...

假烏克蘭戰地女醫生想脫離戰區 老翁欲行善險匯10萬

詐騙集團假冒烏克蘭戰地女醫生，涉誆騙74歲林姓老翁，只要美金3200元（新台幣約10萬5千餘元），即能脫離戰區，利用老翁...

搶救高雄工廠大火 消防出動機器人和空拍機2小時滅火

高雄市大寮區一間製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）的工廠今天上午7時21分許突傳出火警，由於1樓擺放PC版、2樓擺放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。