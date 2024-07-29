竊賊颱風天偷酒影像曝光 苗栗警認出犯嫌追緝

苗栗縣公館鄉某民宅在颱風「凱米」期間遭竊嫌入侵偷走2瓶酒，屋主擔心竊嫌再犯，把行竊畫面轉貼上網提醒鄰居注意，警方看到後一眼就認出是轄內的吳姓男子，正積極查緝中。

受害屋主指出，1名身材壯碩男子於25日颱風「凱米」期間先翻過老家圍牆，在庭院雜物間找不到值錢物品，就從側門上方小氣窗爬入屋內，在客廳櫃子內偷走1瓶水果酒及1罐高粱酒，隨後就大喇喇地從門口離去。

屋主表示，這間老房子平常無人居住，但颱風天卻出現監視器影像異常訊號，颱風過後回老家查看，赫然發現門鎖遭打開，插頭都被拔掉，驚覺遭竊嫌入侵，為提醒街坊鄰居小心，才把畫面轉貼上網。

鄰居指出，在當地居住數十年，很少發生竊案，如今得知竊嫌趁著颱風天行竊，心裡也感覺「怕怕的」，希望警方盡快將小偷逮捕到案，以免長輩擔心地睡不著覺。