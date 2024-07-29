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高雄鋼材公司大火「汙染物向西南吹」 環保局到場檢測
高雄大發工業區大有三街一家鋼材公司的廠房今天早上7時21分發生火警，事發在製作鋁陽極線路板的印刷電路管（PCB）工廠，1樓擺放PC版、2樓擺放鋁合金，廠房燃燒時有滾滾黑煙如龍捲風般，還夾雜爆炸聲，目前未傳出人員傷亡；環保局表示，目前下風處的空氣品質未超標，仍提醒大寮居民避免外出
由於失火的廠房濃煙滾滾，高市府也發出緊急事件快訊，提醒目前因東北風，導致汙染物可能會向西南傳遞，雖警消已趕赴現場滅火，但下風處仍須留意可能受到異味、空氣汙染物影響，尤其大寮區民眾更需留意，建議盡量待在室內、緊閉門窗減少外出，如需外區請佩戴口罩。
環保局早上至現場檢測，在事發的大有三街2號5公尺前進行偵測，結果FID 6.1ppm、五用氣體偵測器未檢出濃度、TSI總懸浮微粒0.248mg/m3，因現場煙流向上人員前往尋找下風處；環保局空汙與噪音防制科長王亭鈞說明，當下就派員到周遭進行環境量測，透擴微型感測器監控空氣品質，數值已逐漸恢復到監控值以下。
王亭鈞表示，相關數值都在標準以內，但今天的風向主要是東風，仍提醒在下風處、大寮地區的住戶需多加注意，非必要避免外出，後續會依照火調結果進行懲處。
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