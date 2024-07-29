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北中百里連線找「大耳狗」 台北女大生台中丟愛偶警找回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

北市王姓女大生上周帶著心愛的手遊聯名布偶「大耳狗」到台中旅遊，未料返回台北後，才發現布偶疑遺落在東區一間娃娃機店內，王女趕緊向派出所報案協尋，警員在現場的一輛機車上，發現該隻布偶，原來是機台台主發現該隻布偶，準備交給店長失物招領，沒想到警員就已上門，王女得知布偶已尋獲，隔天清晨即搭車到派出所領回。

台北市王姓女大生（18歲）在23日到台中旅遊，隨身攜帶心愛的布偶「大耳狗」，但返回台北後才發現，布偶疑丟在東區一間娃娃機店，王女十分緊張，除了上網協尋之外，也趕緊聯絡警方尋求協助。

第三警分局立德派出所警員鄭裕憲、劉承學、實習生林晉宏獲報後，前往台中車站附近娃娃機店，協助尋找王女遺失的布偶，警員一到娃娃機店外，即在一輛機車的安全帽內，發現疑似王女遺失的布偶，經透過照片傳送後，確認該隻布偶就是王女所遺失。

警員詢問在場人員才知，該隻布偶原本放在一台娃娃機台上，機台台主發現後，先將布偶移至到機車上，準備交給娃娃機店長，協助失物招領，沒想到警員就已上門。

王女得知布偶尋獲後，隔天即搭乘清晨6點多的首班列車，趕到派出所，見到心愛娃娃找回，開心向警方不斷道謝，還表示下次一定會更加注意自己的重要物品。

經查，該隻布偶是「光與夜之戀」戀愛手遊與三麗鷗聯名的娃娃，一共有布丁狗、大耳狗、酷洛米、美樂蒂跟Kitty等5款商品，市價約一千多元，喜歡該款遊戲的女網友，都會在遊戲社團內，互稱為「太太」。

警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。而民眾出遊時倘若遺失物品，除可撥打110報警協尋，也可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。

台北市王姓女大生（右）23日遊台中時，遺失一隻大耳狗的布偶，警方協助找回。圖／第三警分局提供
台北市王姓女大生（右）23日遊台中時，遺失一隻大耳狗的布偶，警方協助找回。圖／第三警分局提供

北市 娃娃機 店長

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