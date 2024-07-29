老婦人中暑暈厥警助就醫 家屬寫電子郵件電感謝

台南市73歲施姓老婦人徒步前往保安市場買菜，行經大勇街時中暑暈眩跌坐在路上，路過熱心民眾發現後，趕緊通報警方協助。台南市警二分局中正派出警員趕至現場後，將老太太移至陰涼處躺臥休息，撐傘遮陽，通報救護車將老婦人送醫救治。家屬昨天寄電子郵件給台南市政府市民服務中心，表達對警察感謝之意。

中正派出所於本月22日下午1點多接獲民眾報案，大勇街有一名老婦人身體不適路倒在路上，表情相當痛苦，警員盧季武、施誌恩及林致融立即趕赴現場，發現73歲施姓老婦人因天氣炎熱未適時補充水分，體力不支造成暈眩跌坐路旁，呈現中暑且意識不清無法明確說出居住所，僅能含糊說出住家位於保安路。

當下警員迅速將老太太移至陰涼處躺臥休息，搧風、撐傘來幫助散熱，並迅速通報119救護車，將她送往醫院救治後，盧季武等人，以手機拍照老婦人相片，至保安路挨家挨戶詢問民眾是否知悉老婦人居住所，以便聯絡家屬，最後有居民認出施老婦人的照片，立即聯繫她家屬前往醫院陪伴。