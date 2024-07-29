影／高雄女騎車停紅燈突在2警察眼前倒地 昏厥原因曝
吳姓女子和妹妹帶著姪女昨下午前往高雄市駁二特區踏青，晚間9時10分許騎機車返家，行經市區路口停等紅燈時，突倒地不起，令妹妹措手不及，適新興警分局自強所員警在後方停紅燈，員警見狀即刻救援，救護車趕抵，幸吳女只是因中暑脫水昏厥，送醫後無大礙。
新興警分局自強派出所員警陳羿文及黃來順昨晚9時10分許執行巡邏勤務，巡經五福三路與中華三路口停等紅燈時，突見吳姓女子（36歲）連人帶車倒地不起，一旁騎機車載女兒的吳女妹妹見狀，措手不及，想拉住姊姊的機車，自己也險些摔倒。
員警見狀，立即趨前幫忙，並通報119，警方見吳女尚有些許意識，安撫情緒，救護人員抵達後檢視吳女狀況，發現吳因下午和妹妹在駁二遊玩，疑中暑脫水才昏倒，所幸就醫檢查後無大礙，由家人陪同返家。
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