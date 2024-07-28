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龜山倉儲廠驚傳火警！燃燒後「爆炸聲響不斷」 桃園市消防人車搶救中

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龜山倉儲廠驚傳火警！燃燒後「爆炸聲響不斷」 桃園市消防人車搶救中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市龜山區樹人路305巷內的倉儲廠今天晚間近8點驚傳火警，廠內疑似擺放易燃物及不明物體，起火後爆炸聲不斷。桃市消防局第一救災救護大隊據報，出動大批人車趕往馳援，一層樓的鐵皮建築室內逾30平方公尺陷入火煙當中，初步清查無人受困或傷亡，目前仍在灌水搶救中，起火原因及損失將待火勢撲滅後調查。

119勤指中心今晚7點44分據報，位於龜山區樹人路305巷某興業公司的龜山倉儲突然發生火警，火勢伴隨著爆炸聲響不斷，烈焰照亮夜空，消防局據報，立刻派出第一大隊坪頂分隊，以及協勤的其他分隊共35輛消防車、2輛救護車共88名救難救護人員前往搶救。

消防局表示，救難人員抵達發現起火點為一處一層樓高的鐵皮工廠，現場及室內有火煙陸續冒出，初步清查無人受困，仍待聯繫廠方進一步確認，初估燃燒面積超過30平方公尺，目前仍積極佈設水線進行搶救。

桃園市龜山區樹人路305巷內一處鐵皮倉儲廠，今晚驚傳火警，火勢伴隨著爆炸聲響很是嚇人，桃市消防局第一救災救護大隊正在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區樹人路305巷內一處鐵皮倉儲廠，今晚驚傳火警，火勢伴隨著爆炸聲響很是嚇人，桃市消防局第一救災救護大隊正在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區樹人路305巷內一處鐵皮倉儲廠，今晚驚傳火警，火勢伴隨著爆炸聲響很是嚇人，桃市消防局第一救災救護大隊正在搶救中。記者陳恩惠／翻攝
桃園市龜山區樹人路305巷內一處鐵皮倉儲廠，今晚驚傳火警，火勢伴隨著爆炸聲響很是嚇人，桃市消防局第一救災救護大隊正在搶救中。記者陳恩惠／翻攝

桃園 火災 爆炸

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