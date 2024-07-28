碎石散落一地…中山高小貨車翻覆「2線車道受阻」 司機幸運僅受輕傷

1輛載運混凝土等營建廢棄物的小貨車，今天行駛中山高五堵路段時，疑重心不穩翻覆，加上石塊散落車道，造成2線車道受阻。消防局獲報派員到場，將開車的50多歲男子送醫，無大礙。車禍原因由國道警察調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點多接獲國道警察通報，國道1號南下指標5公里處有輛小貨車翻覆，開車的司機受輕傷，需要送醫。消防分隊人員到達現場時，傷者意識清楚，包紮後將他送往基隆長庚醫院治療後脫險。

警方初步調查，小貨車行經事故路段時，疑因重心不穩導致翻覆，車斗內的石塊散落一地，司機傷勢不重，自行下車脫困。事故車輛和散落物占據2線車道，國道警察在場進行交通管制，引導車輛行駛外側路肩，等到排除事故現場後，恢復正常行車。