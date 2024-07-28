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南投仁愛村民落水失蹤…今距10公里外尋獲遺體 56歲男趴臥石塊亡
南投縣仁愛鄉松原橋附近今凌晨傳有民眾落水失蹤，消防隊獲報後，出動橡皮艇、空拍機及逾30人執行搜救，今午後在眉溪下游相距10公里外的埔里觀音瀑布河段內尋獲1具遺體，經家屬確認為失蹤的56歲馮男，交由檢警調查相驗處理。
據了解，馮男為仁愛南豐村居民，其家屬今凌晨通報，馮男深夜外出後失聯，經調閱監視器畫面，馮男曾出現在松原橋上，卻不見人影，研判可能落水，通報119，但因當時視線不良，且颱風過後水勢湍急，消防初步巡查後，今晨重新整隊搜救。
南投消防局指出，昨凌晨0點35分獲報有民眾落水，今晨8時出動仁愛、中心碑及魚池等分隊，出動救災車輛、橡皮艇及空拍機，並集結警義消35人，分成上游岸邊搜尋組、橡皮艇組、空拍機組、下游搜尋組，擴大搜救落水民眾。
其中，上游組從松原橋往埔里方向尋找，下游組由中正一號橋往上搜索，而在上午僅近12時獲民眾致電119，稱在埔里觀音瀑布河段很像有人趴在石塊上，經空拍機確認座標，搜救人員於12時許找到人，但已不幸死亡，將其移至堤岸邊。
南投縣消防局表示，經家屬指認，確認是今日凌晨通報在松園橋上落水失蹤的的56歲馮男，後續因此將遺體交由警方處置，結束該搜救勤務。警方則表示，已報請檢方及法醫相驗，將進一步調查並釐清死因。
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