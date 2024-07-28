影／無視救護車擋道40秒！網怒「高速公路三寶」 車主恐噴3600遭最重處分

近日網路流傳，國道3號中興段有轎車行駛內側車道，完全無視後方的救護車依規定閃燈且鳴笛要求避讓，擋道長達40秒，引熱議。警方雖未獲檢舉，但介入調查，將通知擋道車主到案，恐遭罰3600元罰鍰，並面臨最重處分吊銷駕照。

經調查，該起阻擋救護車事件發生國道3號北上南投中興段，26日上午11時許，一輛1輛白色轎車行駛在內側車道，後方則有一輛救護車逼近，該救護車依規定閃燈並鳴笛，白車卻完全無視，擋道長達40秒，救護車最後只能變換車道駛離。

而該輛白車阻擋救護車的過程，全被後方車輛的行車紀錄器給拍下，並被放上臉書粉專「八卦村」，引發網友熱議痛罵，「高速公路的三寶」、「救護車一路鳴笛難道都聽不到」、「就算聽不到，後視鏡也會看到有救護車吧」、「可惡的內線龜」等。