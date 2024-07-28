持雷射光束照後視鏡！國道行車糾紛後惡意干擾 警：最高可罰3萬6
民眾在臉書貼文指稱，朋友駕駛小貨車在高速公路，疑因對變換車道不當休旅車按喇叭，對方即用雷射光束照射貨車後視鏡干擾行車安全。國道警方指出，若經查證危險駕車屬實，最高可罰3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。
這則貼文出現在臉書社團爆料公社，貼文民眾懷疑白色多元計程車上攜帶激光干擾設備，疑因不滿變換車道不當被小貨車按喇叭，就用綠色雷射光束照射貨車後視鏡，惡意干擾對方行車。
國道公路警察局第一大隊分隊長陳孟宏指出，事發在國道1號汐五高架道北向環河北路段，貨車疑遭後方車輛使用雷射光束照射後視鏡影響行車安全。
警方若收到檢舉，將視個案調查，如果違規屬實，可依道路交通管理處罰條例第43條相關規定，處罰以危險方式駕車的行為，將可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。
國道警方呼籲用路人，務必遵守交通規則，勿以不當方式造成行車危險，如果民眾有受害，可將行車記錄影像上傳到國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，經查證違規屬實將依法處罰，若涉及刑案依法偵辦。
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