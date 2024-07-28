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行經阿里山鄉翻落邊坡 台電工程車疑打滑翻車、幸無人傷

中央社／ 嘉義縣28日電

颱風凱米釀嘉義地區災情，台電嘉義區營業處施工人員連日搶修電力，1輛台電工程車今天上午行經阿里山鄉樂野村，疑車輛打滑翻落邊坡，所幸車上2名施工人員未受傷。

竹崎警分局表示，今天上午9時許接獲民眾報案指稱，阿里山鄉樂野村往第7鄰的農路有台電工程車翻車，警方立即派員前往協助處理。

警方調查，徐姓男子駕駛台電工程車載著謝姓男子行經此處，疑因路面陡坡、車輛打滑、翻落邊坡；徐男、謝男2人自行爬出車外，向警方報案，並向台電嘉義區營業處通報，報請協助將工程車吊起。

根據台電公司資料顯示，截至今天下午2時，嘉義縣仍有977戶停電

台電嘉義區營業處對此表示，針對今天上午營業處工務段施工班謝姓領班及班員徐男2人，支援里佳部落災後復舊工作，駕駛工程車行經阿里山鄉樂野村往第7鄰農路，因路面陡坡、車輛打滑導致車子翻落邊坡下方，不慎發生工程車翻覆，所幸人員無受傷。

台電嘉義區營業處主管獲知後立即前往慰問，並配合警方啟動交通事故調查。

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