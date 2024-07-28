要求代購點數…詐團利用多元化計程車洗錢 司機不知情收贓款

詐騙集團利用「多元化計程車」服務洗錢，上網聯繫司機要求代購點數，匯款詐騙贓款，得手點數銷贓，司機不知情，帳戶因涉詐被警示。

警方調查，計程車司機蔣姓男子近期在多元化計程車LINE帳號接獲客人訊息，要求他代購Apple Store點數卡及台灣大哥大語音儲值卡，轉帳購買費用加上1百元代購費；他收到匯款，赴超商買3千元的Apple Store點數卡及2張3百元的台哥大語音儲值卡，將序號拍照傳給對方。

事後蔣與其他司機聊天，得知有司機也收到代購點數要求，依指示購買後帳戶因涉詐被警示，趕緊報案。

刑事局表示，多元化計程車推出快遞包裹、代購商品等服務，被詐團利用洗錢，將詐騙贓款匯至司機帳戶，誘使司機買點數，得手點數上網銷贓，司機帳戶變人頭戶。

刑事局說，點數具不記名、轉移迅速特性，易於銷贓，代購業者應避免點數等高風險洗錢產品，避免成為詐欺、洗錢共犯，有疑問撥打165反詐騙專線諮詢。