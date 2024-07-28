台南餐飲店廚房傳氣爆 瓦斯罐氣爆後起火男員工灼傷
台南市安平區永華路二段一家小火鍋餐飲店廚房，今天下午約1點30分突然發生卡式爐內瓦斯罐氣爆後起火，造成1名洗碗男員工臉部灼傷送醫。消防人員接獲報案到場，店內員工已自行撲滅火勢。
「有餐飲店廚房發生氣爆，請派員到場處理。」台南市消防局救災救護指揮中心今天下午1點39分接獲民眾報案，位於安平區永華路二段一家小火鍋餐飲店廚房，突然發生卡式爐內瓦斯罐氣爆後起火，消防人員接獲報案到場，店內員工已自行撲滅火勢。
據了解，店內員工表示當時有名男員工正在洗碗，放在洗碗槽旁卡式爐瓦斯罐，不明原因突爆炸起火，燒傷員工臉部，緊急送醫後應無大礙。
消防局第六大隊提醒民眾，使用卡式爐時，四周不能接近其他熱源，以免瓦斯罐受輻射熱造成罐體爆裂等危險，也要確認卡式爐與瓦斯罐無鏽蝕變形，操作旋鈕與按壓動作順暢，本體結構無鬆動。安裝時，應將瓦斯罐上「環扣缺口」朝上，與卡式爐上凸出之「導引片」對正後再接合，並確認無漏氣情形。
消防人員說，瓦斯罐除了要存放在陰涼通風的地方外，使用時應保持良好通風，避免一氧化碳中毒。留意鍋具、烤盤勿過大，也不可將卡式爐並排使用。用罄的瓦斯罐不可擲入火源，且不可再填充瓦斯使用。使用後的瓦斯罐應退出卡式爐，並依使用年限汰換卡式爐，以免構件老化影響使用安全。烹調時避免鍋內湯汁液面過高，導致爐具熄火造成瓦斯外洩。
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