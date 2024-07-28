影／台中賊偷單車代步 1小時返回案發現場自投羅網

台中市簡姓男子是慣竊，22日在北區偷走一輛單車代步，棄置在東協廣場附近，警方獲報後，調閱案發現場周邊監視器、勘查現場時，簡又徒步返回案發地點，被警員認出，案發後一個多小時即落網，被依竊盜罪送辦。

第二警分局文正所警員張庭輔，22日上午11時接獲陳姓市民報案，稱其停放在北區成功路家門口的腳踏車遭竊。

警員獲報後，調閱周邊店家及路口監視器，查出是簡姓男子（43歲）涉案，且簡是轄內慣竊，已有多項前科，警方在勘查現場時，發現簡在行竊後1小時，又徒步返回案發現場，警員眼尖認出後，馬上抓人。

簡男辯稱，當時是為代步，所以將單車騎到東協廣場附近，因為「騎得太累」，所以將單車棄置在東協廣場附近。

警員隨後開巡邏車載簡前往找尋，在簡描述的地點附近找到失竊腳踏車，並通知車主至現場確認無誤後發還，車主也感謝警員迅速破案，稱讚警員的「高效率」。