影／台中賊偷單車代步 1小時返回案發現場自投羅網
台中市簡姓男子是慣竊，22日在北區偷走一輛單車代步，棄置在東協廣場附近，警方獲報後，調閱案發現場周邊監視器、勘查現場時，簡又徒步返回案發地點，被警員認出，案發後一個多小時即落網，被依竊盜罪送辦。
第二警分局文正所警員張庭輔，22日上午11時接獲陳姓市民報案，稱其停放在北區成功路家門口的腳踏車遭竊。
警員獲報後，調閱周邊店家及路口監視器，查出是簡姓男子（43歲）涉案，且簡是轄內慣竊，已有多項前科，警方在勘查現場時，發現簡在行竊後1小時，又徒步返回案發現場，警員眼尖認出後，馬上抓人。
簡男辯稱，當時是為代步，所以將單車騎到東協廣場附近，因為「騎得太累」，所以將單車棄置在東協廣場附近。
警員隨後開巡邏車載簡前往找尋，在簡描述的地點附近找到失竊腳踏車，並通知車主至現場確認無誤後發還，車主也感謝警員迅速破案，稱讚警員的「高效率」。
第二警分局長周俊銘說，提醒市民加強防竊措施，單車記得上鎖，選擇有監視器或人流較多的地點停車，減少車輛被竊的機會，並記錄腳踏車的車架號碼，拍照存檔，方便失竊後報案及尋回。
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