聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北33歲男遊客澎湖夢幻沙灘遭浪捲走 救上岸已無氣息
澎湖今傳出遊客戲水失蹤意外！新北市4名遊客上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，約15分鐘後，其中3人發現同行的33歲李姓友人在海中載浮載沉，雖立即呼救，卻只能眼睜睜看著李男遭海浪捲走，警消和海巡下午1點10分許尋獲李男，但已無氣息，緊急送醫搶救中。
「老高漫談臉書專頁」今午貼出一則貼文指，剛才中午近12點，有一名來自新北的戲水遊客被海浪捲走。據了解，今天上午有來自新北市的4名遊客到大池的夢幻沙灘玩水。到11點15分左右，其中3人發現他們的一個同伴，在海裡載浮載沉，似乎溺水了。
貼文指出，這3人立即呼救。但很快的，幾個海浪打上來，這個在水裡的同伴，被海浪捲走，不見蹤影。消防局據報，出動救生艇到場搜尋中，到中午12點10分還沒找到人。
澎湖縣消防局指出，接獲溺水通報後，立即指派西嶼分隊2車1艇4人前往處理，由分隊長莊能賢帶班前往處理，並同步通報警方和海巡署十三巡防區前往。
消防救難人員於11時28分到達現場，但觀察海面上並未看到溺水者，經詢問現場同行遊客指稱，得知溺水者是李姓男子，年約33歲，穿著黑色上衣、黑色袖套及綠色短褲，於10分鐘前被海浪捲走。
消防隨後通知救難協會派遣潛水人員協助搜救，現場動員民間船艇4艘及海巡艇1艘加入協尋。
救難人員於下午1時10分回報，在夢幻沙灘海域南側礁石區發現溺者，由岸巡執行岸際搜尋人員及救護人員以長背板拖帶上岸，但李男已呈現OHCA狀態，經救護人員實施CPR及架設自動心肺復甦機後，送往三總澎湖分院急救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言