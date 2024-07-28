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新北33歲男遊客澎湖夢幻沙灘遭浪捲走 救上岸已無氣息

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

澎湖今傳出遊客戲水失蹤意外！新北市4名遊客上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，約15分鐘後，其中3人發現同行的33歲李姓友人在海中載浮載沉，雖立即呼救，卻只能眼睜睜看著李男遭海浪捲走，警消和海巡下午1點10分許尋獲李男，但已無氣息，緊急送醫搶救中。

「老高漫談臉書專頁」今午貼出一則貼文指，剛才中午近12點，有一名來自新北的戲水遊客被海浪捲走。據了解，今天上午有來自新北市的4名遊客到大池的夢幻沙灘玩水。到11點15分左右，其中3人發現他們的一個同伴，在海裡載浮載沉，似乎溺水了。

貼文指出，這3人立即呼救。但很快的，幾個海浪打上來，這個在水裡的同伴，被海浪捲走，不見蹤影。消防局據報，出動救生艇到場搜尋中，到中午12點10分還沒找到人。

澎湖縣消防局指出，接獲溺水通報後，立即指派西嶼分隊2車1艇4人前往處理，由分隊長莊能賢帶班前往處理，並同步通報警方和海巡署十三巡防區前往。

消防救難人員於11時28分到達現場，但觀察海面上並未看到溺水者，經詢問現場同行遊客指稱，得知溺水者是李姓男子，年約33歲，穿著黑色上衣、黑色袖套及綠色短褲，於10分鐘前被海浪捲走。

消防隨後通知救難協會派遣潛水人員協助搜救，現場動員民間船艇4艘及海巡艇1艘加入協尋。

救難人員於下午1時10分回報，在夢幻沙灘海域南側礁石區發現溺者，由岸巡執行岸際搜尋人員及救護人員以長背板拖帶上岸，但李男已呈現OHCA狀態，經救護人員實施CPR及架設自動心肺復甦機後，送往三總澎湖分院急救。

新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，其中李姓男遊客遭大浪捲走，警消和海巡於於下午1時10分許於岸際礁岩發現李男，但已無氣息，緊急送醫搶救。記者石秀華／翻攝
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，其中李姓男遊客遭大浪捲走，警消和海巡於於下午1時10分許於岸際礁岩發現李男，但已無氣息，緊急送醫搶救。記者石秀華／翻攝
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，其中李姓男遊客遭大浪捲走，警消和海巡於於下午1時10分許於岸際礁岩發現李男，但已無氣息，緊急送醫搶救。記者石秀華／翻攝
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新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，其中李姓男遊客遭大浪捲走，警消和海巡於於下午1時10分許於岸際礁岩發現李男，但已無氣息，緊急送醫搶救。記者石秀華／翻攝
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新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，其中李姓男遊客遭大浪捲走，警消和海巡於於下午1時10分許於岸際礁岩發現李男，但已無氣息，緊急送醫搶救。記者石秀華／翻攝
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