高雄老翁疑未禮讓幹道車 騎士攔腰撞上命危仍未脫險

高雄仁武區仁光路今上午10時50分許傳出車禍。陳姓機車騎士行經事故路口時，撞擊馬姓老翁駕駛的轎車，陳男因傷重一度失去生命跡象，急救後恢復心跳，現仍在醫院觀察，尚未脫險，警方已測繪釐清肇事責任。

警方調查，今早馬翁（75歲）駕車沿仁武區仁光路189巷往192巷方向行駛，行經仁光路口時，正好陳男（42歲）騎車經過，陳疑似閃避不及，攔腰撞擊馬男車輛左側。

事發後陳男倒地，疑似因傷重失去生命跡象，警消獲報後到場，迅速將重傷的陳男送醫，經急救後恢復心跳，目前仍插管尚未脫險。