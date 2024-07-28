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新北4遊客澎湖夢幻沙灘戲水 1男遭海浪捲走警消搜救中

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新北4遊客澎湖夢幻沙灘戲水 1男遭海浪捲走警消搜救中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

凱米颱風前腳剛走，澎湖今傳出遊客戲水失蹤意外！新北市4名遊客上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，約15分鐘後，其中3人發現同行男性友人在海中載浮載沉，3人立即呼救，但只能眼睜睜看著同伴遭海浪捲走，警消和海巡人員及民間船隻出動搜救，目前失蹤者仍無下落。

「老高漫談臉書專頁」今午貼出一則貼文指，剛才中午近12點，有一名來自新北的戲水遊客被海浪捲走。據了解，今天上午有來自新北市的4名遊客到大池的夢幻沙灘玩水。到11點15分左右，其中三人發現他們的一個同伴，在海裡載浮載沉，似乎溺水了。

貼文指出，這3人立即呼救。但很快的，幾個海浪打上來，這個在水裡的同伴，被海浪捲走，不見蹤影。消防局據報，出動救生艇到場搜尋中，到中午12點10分還沒找到人。

澎湖縣消防局指出，接獲溺水通報後，立即指派西嶼分隊2車1艇4人前往處理，由分隊長莊能賢帶班前往處理，並於11時17分通報警方和海巡署十三巡防區前往。

消防救難人員於11時28分到達現場，但觀察海面上並未看到溺水者，經詢問現場同行遊客指稱，僅知溺水者為男性、33歲，穿著黑色上衣、黑色袖套及綠色短褲，於10分鐘前被海浪捲走。隨後通知救難協會洪協泰請潛水人員協助搶救，並同步通知第二大隊動員潛水人員協助搶救。

消防局西嶼分隊11時56分1艇2人由分隊長莊能賢帶隊於大池漁港下艇前往搜，現場動員民間船艇4艘及海巡艇1艘加入協尋，目前仍未找到溺水者，搜救任務持續中。

新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／取自老高漫談臉書專頁
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供
新北市4名遊客今天上午11時許在西嶼鄉西嶼鄉大池夢幻沙灘戲水，傳出一名男性遊客遭大浪捲走，警消和海巡搜救中。圖／海巡署提供

海巡署 溺水

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