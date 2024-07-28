聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中公園日月湖傳婦人溺水 警員跳水搶救人命
台中市公園派出所在昨天獲報，一名婦人在台中公園的日月湖溺水，警員施嘉承到場後，跳入水中搶救，將婦人救離水面，婦人已送院治療，詳細的案發過程，有待後續釐清，也已通知婦人家屬到院關心。
第二警分局公園派出所警員施嘉承、吳定霖昨天清晨5時許執勤時，接獲民眾報案，有一名婦人疑在台中公園的日月湖內溺水，兩警趕赴現場後，發現婦人在水中載浮載沉、呼救聲音越來越小。
因狀況緊急，警員施嘉承二話不說，跳入水中救人，順利將婦人救出水面，經消防人員到場合力將婦人順力拉上岸上，並將婦人厚重濕透的外套脫下，立即將婦人送至平等澄清醫院救治，目前尚在救治中，經清查身分，溺水婦人是56歲陳姓女子，已通知家屬前往照顧並持續釐清案情。
第二警分局長周俊銘呼籲，中公園內日月湖為重要的觀光景點，也是市區少有的湖面景觀設施，民眾及遊客可至公園觀賞優美的池岸景觀，但請注意切勿太靠近避免跌落危險。
周俊明提醒，民眾如發現身邊親朋好友遇到心理困擾，請以市話或手機撥打衛生福利部安心專線1925，或撥打生命線1995及張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，若民眾發現有人溺水之情形，也可撥打110，或至附近派出所尋求協助，大家共同關懷傾聽，阻止憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言