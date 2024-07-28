車牌遭吊扣竟上網買假車牌 新北男遭逮法辦最高罰21600
新北市20歲簡姓男子前天晚間將車違停在土城區中華路紅線上，土城警巡邏經過上前攔查，竟發現該車車籍資料與車牌不符，簡男面對警方詢問時起先支支吾吾辯稱車輛是朋友的，在警方追問下才坦承因之前遭扣牌，於是在網路上購買偽造車牌，警方詢後將簡男依偽造特種文書罪移送法辦，檢察官訊後無保飭回。
據了解，土城分局土城派出所所長林俊瑋及警員錢柏丞，前天（26日）晚間7時許巡邏經過土城區中華路一段時，發現1輛轎車違停在紅線上，警方立即上前攔查，經查發現該車車籍資料與車牌不符。警方詢問簡男確認車輛資訊時，簡男回稱車是朋友的，但警方詢問朋友名字時，簡男卻支支吾吾答不上來。
在警方追問下，簡男自知無法脫責，才坦承因為之前遭扣牌，為求方便於是在網路上購買偽造車牌懸掛使用。警方隨後將簡男帶回警局，詢後依偽造特種文書罪移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後無保飭回。另針對簡男使用偽造車牌及在牌照吊扣期間行駛，警方分別依道交條例第12條1項3款及6款舉發，依法可開罰3600元以上10800元以下罰款，簡男最高恐將被罰21600元。
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