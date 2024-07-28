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「變色」田寮河竟有人游泳 警、消救上岸跳河原因待查
基隆市1名男子今天上午跳入田寮河「游泳」，警、消獲報到場協助他上岸。這名男子情緒似不穩定，消防人員將他送醫，無生命危險，身分和跳入田寮河原因由警方了解中。
基隆市警方今天上午近9點接獲民眾報案，指看到有名男子在田寮河玉兔橋與福虎橋間河段「游泳」，擔心他會溺水。警員隨即趕赴現場，警方同步通報基隆市消防局「119」救災救護指揮中心前往救援。
消防局信二分隊人員到達時，看到這名男子穿黑色上衣、短褲在河面游泳，消防員乘坐橡皮艇靠近後，讓他上艇，確認意識清楚，協助穿救生衣並靠岸，再架梯讓他上岸，送往衛生福利部基隆醫院，經檢查無大礙。
警方初步了解，發現這名男子的精神狀況並不穩定，身上並未攜帶身分證或其他證件，身分及跳入田寮河原因待進一步調查。
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