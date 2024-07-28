快訊

未促進觀光反變人間地獄 巴黎奧運成居民和遊客的夢魘

整朵拿去烤！只需要海鹽和橄欖油 突破框架的花椰菜豪邁與細緻吃法

奧運表演仿《最後的晚餐》惹怒信徒 美電信巨頭全面撤廣告贊助

金門砸椅醉男引眾怒 警方證實立榮提告並已函送

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導

凱米颱風金門航班大亂，昨晚有名楊姓酒醉男子疑不滿等候太久，竟拿椅子砸向候補櫃檯，不少旅客不滿並制止楊男行為，立榮航空也已經對楊男提告。金門警方透露，由於到場時，楊男已停止相關行為，因此僅函送楊男，後續應是待地檢傳喚；今疏運狀況已經好很多，人潮也都舒緩。

金門尚義機場聯合候補櫃檯昨晚8時51分左右，一名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷。事件一出，引發輿論譁然。

地方人士透露，不確定楊男是否為金門人，但是赴金門奔喪，當時情況是有喝酒，疑似因排候補等太久而不滿，鬧事後是由金門的親戚朋友帶走。多位旅客批評，暴力是非常不可取的行為，楊男急、大家也都急，航空公司更急，大家就會容易亂成一團。

立榮航空強調，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將會依法處理。

金門警方透露，楊男約為70歲左右的退休人士，警方接獲報案，到現場後楊男已經停止民眾所通報的相關行為並留在現場，立榮航空有提傷害告訴，所以只能函送並作筆錄；有關楊男後續，應該是會由金門地檢署傳喚做進一步流程。金門警方提到，今疏運狀況已經好很多，人潮也都舒緩，大約剩100至150人候補，待候補人數持續減少中。

另外，有關海上交通，金門縣港務處公告今日傍晚停航情況，因受凱米颱風過境影響，金廈航線航道擬檢視及清除不明障礙物等作業，為確保作業期間船舶航行安全，金門水頭今往返廈門五通傍晚5時30分航班雙向停航，下午4時30分以前則維持正常，後續將依金門縣港務處小三通停復航機制辦理。

金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的地勤人員手部挫傷。圖／翻攝自金門航空站YouTube
金門尚義機場聯合候補櫃檯在昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的地勤人員手部挫傷。圖／翻攝自金門航空站YouTube
凱米颱風遠離，但受到外圍環流影響，造成金門航班大亂，約2千多人滯留金門，昨天一早尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，現場人超多。記者蔡家蓁／攝影
凱米颱風遠離，但受到外圍環流影響，造成金門航班大亂，約2千多人滯留金門，昨天一早尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，現場人超多。記者蔡家蓁／攝影
凱米颱風致金門航班大亂，昨天一早尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，今情況已經好很多，大約剩100多人。記者蔡家蓁／攝影
凱米颱風致金門航班大亂，昨天一早尚義機場大廳湧進上千名等待候補的旅客，今情況已經好很多，大約剩100多人。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，「凶器」塑膠椅子斷裂碎片。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場昨晚發生一名等待候補的男子疑似因酒醉，不滿未候補上機位，竟失控抓起現場塑膠椅砸向聯合候補櫃檯，「凶器」塑膠椅子斷裂碎片。記者蔡家蓁／攝影

凱米颱風 立榮航空 金門

延伸閱讀

金門旅客持塑膠椅砸地勤 立榮發聲挺員工「依法處理」

影／凱米攪局金門航班大亂…醉男疑不滿未候補上機位 竟抓塑膠椅狠砸櫃檯

輸運金門爆滿滯留人潮 增開14架軍機與4架加班機

明離島交通有解！除布袋-馬公航線 海運可望恢復正常

相關新聞

雲林媽祖廟新興宮今發生火災 凌霄寶殿全面燃燒

雲林縣斗六市媽祖廟新興宮今天上午傳出火警，3樓奉祀玉皇大帝的凌霄寶殿全面燃燒，上午10時30分火勢已經控制，所幸無人傷亡...

高雄情侶舞廳談分手爭執 男砸杯傷女友波及另女流鼻血

王姓女子欲和許姓男友分手，今凌晨帶一群友人和許男相約高雄市知名的金巴黎舞廳，酒過三巡後，王抓準時機提分手，沒料，許因毫無...

「巴西亞」貨輪8船員獲救 海巡再出動無人機擴大偵巡防汙染

凱米颱風造成台南、高雄、屏東共有8艘貨輪擱淺，海巡署南部分署第五岸巡隊昨天晚間8點，對擱淺在東港西南方0.5浬「BASI...

「變色」田寮河竟有人游泳 警、消救上岸跳河原因待查

基隆市1名男子今天上午跳入田寮河「游泳」，警、消獲報到場協助他上岸。這名男子情緒似不穩定，消防人員將他送醫，無生命危險，...

金門砸椅醉男引眾怒 警方證實立榮提告並已函送

凱米颱風致金門航班大亂，昨晚有名楊姓酒醉男子疑不滿等候太久，竟拿椅子砸向候補櫃檯，不少旅客不滿並制止楊男行為，立榮航空也...

韓國網紅「小熙」台南直播遭男子罵髒話尾隨 警方：依法偵辦

一名韓國網紅日前在台南火車站內等車時直播，一旁男子突然對著她譙髒話後，還一路尾隨她繼續罵。鐵路警察局高雄分局台南分駐所今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。