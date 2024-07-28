金門砸椅醉男引眾怒 警方證實立榮提告並已函送

凱米颱風致金門航班大亂，昨晚有名楊姓酒醉男子疑不滿等候太久，竟拿椅子砸向候補櫃檯，不少旅客不滿並制止楊男行為，立榮航空也已經對楊男提告。金門警方透露，由於到場時，楊男已停止相關行為，因此僅函送楊男，後續應是待地檢傳喚；今疏運狀況已經好很多，人潮也都舒緩。

金門尚義機場聯合候補櫃檯昨晚8時51分左右，一名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷。事件一出，引發輿論譁然。

地方人士透露，不確定楊男是否為金門人，但是赴金門奔喪，當時情況是有喝酒，疑似因排候補等太久而不滿，鬧事後是由金門的親戚朋友帶走。多位旅客批評，暴力是非常不可取的行為，楊男急、大家也都急，航空公司更急，大家就會容易亂成一團。

立榮航空強調，絕不容許任何危害員工及作業安全行為，也會保護員工免於在職場上被傷害的恐懼，對於該名旅客不理性的暴力行為，將會依法處理。

金門警方透露，楊男約為70歲左右的退休人士，警方接獲報案，到現場後楊男已經停止民眾所通報的相關行為並留在現場，立榮航空有提傷害告訴，所以只能函送並作筆錄；有關楊男後續，應該是會由金門地檢署傳喚做進一步流程。金門警方提到，今疏運狀況已經好很多，人潮也都舒緩，大約剩100至150人候補，待候補人數持續減少中。