桃園男縱火燒小學資源回收場 警調閱監視器逮到他
位於桃園市桃園區新埔六街的市立慈文國小去年10月中旬某日傍晚，學校內的資源回收場突然起火燃燒，所幸教職員及時發現撲滅，桃市警消勘查發現回收紙箱不可能無端著火，調閱監視器發現楊姓男子涉嫌點燃紙張丟入紙箱堆內縱火，桃園地檢署偵結，將他依公共危險罪嫌起訴。
起訴指出，家住在慈文國小200公尺處的42歲楊男，2023年10月11日傍晚5點9分，行經國小圍牆旁，先徒手翻牆入內，確認翻牆處的內部確實為慈文國小資源回收場，且該處放有眾多紙箱，於是隨手撿起地上紙張後，翻牆回到國小外，以打火機點燃撿取的紙張，伸入校內將著火的紙張丟在紙箱堆中。
根據校園圍牆旁的監視器顯示，楊男在國小圍牆旁翻進翻出，隨即站在圍牆外點火，導致資源回收場內的紙箱起火燃燒，經當日留守的教職員發現起火，除趕緊前往滅火外也向119求助。
檢方認為，被告楊男縱火的地點為慈文國小校內資源回收場，附近均由易燃物品，且被告楊男於縱火前甚至先翻牆進入確認環境，可由監視器畫面及勘驗筆錄確認，另被告放火地點為校園建築，不排除火勢擴大至建築物或其他物品造成實質危害，依據被告縱火之舉，客觀上已危及他人的生命、身體、財產安全，致生公共危險無訛。
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