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韓國網紅「小熙」台南直播遭男子罵髒話尾隨 警方：依法偵辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

一名韓國網紅日前在台南火車站內等車時直播，一旁男子突然對著她譙髒話後，還一路尾隨她繼續罵。鐵路警察局高雄分局台南分駐所今天說，檢視影片發現，男子有辱罵髒話及疑似跟蹤騷擾行為，涉嫌違反公然侮辱及跟蹤騷擾防治法罪嫌，警方將依法偵辦。

韓國網紅「小熙xiaoxi 샤오시」於本月27日上傳的影片，影片拍攝地點在台南火車站，她當時等車要去玉井，在車站大廳直播與粉絲對話，突然一名男子接近，在畫面外對著她罵「X」。

當下害怕的小熙因為不知道後續會發生什麼事，還故作鎮定地對著直播觀眾笑笑地說「先逃跑吧」，來到車站外卻發現男子竟然也尾隨了出來，還又罵髒話，進到月台後發現男子繼續尾隨，男子一度還主動入鏡並向鏡頭揮手。

在月台發現鐵路警察局後，雙方找警察出來，男子告狀說小熙拍到他，但他並不想入鏡，要求小熙把影片刪掉，若小熙堅持沒有拍到他，那就把影片放出來看。小熙中文不好，但她想解釋直播是對著自己，她並沒有未經同意去拍攝男子，事後看影片中，僅拍到男子背影1秒。許多網友心疼小熙，希望少數不理性，不友善的台灣人，不會影響您對台灣的喜愛。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所說，警方於7月7日獲報時，YouTuber小熙向警員表示該名男子一直跟著她，男子隨即表示因網路直播拍攝到他肖像等情。另影片中該男自子稱肖像權遭侵害卻未主動上前制止，反而於影片中不斷跟隨於該名YouTuber後方，甚至揮手，前後所述內容互相矛盾，警方將查明該男子身份，主動通知該男子到案說明。

警方說，民眾如於站區有發現可疑情形、需要協助或有安全疑慮，除撥打110報案電話，也可通報站務人員即時尋求協助，共同維護旅運安全。

韓國網紅在台南被路人瘋狂尾隨譙髒話。圖／翻攝自YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」
韓國網紅在台南被路人瘋狂尾隨譙髒話。圖／翻攝自YouTube「小熙xiaoxi 샤오시」

影片 網路直播 警察

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