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颱風凱米災情1萬5775件 10死、2失蹤、897傷

中央社／ 台北28日電

颱風凱米肆虐，中央災害應變中心今天表示，全國災情達1萬5775件、共釀10死、2失蹤、897傷，農損近新台幣18億元，將加強相關環境復原工作，以免登革熱等疫情爆發。

中央災害應變中心上午舉行颱風凱米第16次工作會報。

根據消防署最新統計指出，這次全國颱風災情共釀10人死亡、2人失蹤（均為嘉義市番路鄉）、897人受傷。

統計至今天上午8時止，颱風災情累計達1萬5775件、有942件仍在處理中。其中，以路樹傾倒災情7108件居冠（台中市、高雄市和台南市都破千件），其次為民生基礎設施3900件；海難搜救仍為10件，計1人死亡、4人失蹤、65人上岸、29人在船上。

農業部也指出，全國農林漁牧業產物及設施總災損約17.9億餘元，以農產（香蕉、番石榴、梨子）約12.5億元占最多。

菜價部分，台北果菜市場今天市況持平，交易量1359公噸、交易價格每公斤39.6元，產地放晴農民積極採收，但雨後供貨品質良莠不一，交易量增價跌；西螺果菜市場今天休市。

經濟部提到，全國積淹水災情總計3308件，已全部退水。另外，區域淹水警戒及預警部分，台南市東山區、白河區今天下午後仍要注意。

另，全國曾停電87萬1914戶、仍停電3506戶，估29日中午修復完成；全國基地台有508座故障，111座待修復；市話中斷1815戶、待修護87戶。

交通部表示，公路（省道）仍有11處道路災阻路段，需時搶通；今天台鐵縱貫線嘉義至新營路線中斷，靠公路接駁，東部幹線蘇澳新至花蓮對號列車停駛，區間（快）車宜蘭至和平間開行8列次，花蓮至崇德間開8列次，其餘皆停駛。

同時，離島澎湖、金門和馬祖南竿仍有旅客等待返台，今天可疏運完成；海運共有國內3航線、計12航次停航。

國防部說明，輸運作業截至昨天為止，共派遣C-130運輸機等18架次，協助疏運澎湖、金門等旅客1258人次；今天預劃派遣C-130運輸機15架次支援離島疏運。

副指揮官、經濟部常務次長連錦漳裁示，民眾在颱風過後正進行居家清潔與復原工作，加上各地氣溫回升，請相關單位支援協助縣市政府執行相關清潔、消毒、防疫與環境復原工作，避免登革熱等傳染病疫情爆發，希望在明天上班日前恢復民眾正常生活。

連錦漳指示，有關台南市因風災致90萬隻畜禽斃死，也請國防部配合調派兵力協助。

國防部 颱風

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