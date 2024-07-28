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高雄情侶舞廳談分手爭執 男砸杯傷女友波及另女流鼻血

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

王姓女子欲和許姓男友分手，今凌晨帶一群友人和許男相約高雄市知名的金巴黎舞廳，酒過三巡後，王抓準時機提分手，沒料，許因毫無心理準備，盛怒下當場摔酒杯，碎片割傷王女拇指，潘姓女友人勸架，反遭許毆傷，當場流鼻血；警方獲報趕抵，2女均不提告，許被依違反社會秩序維護法移送裁處。

位於苓雅區知名舞廳金巴黎今天上午6時30分傳出有酒客糾紛，警方獲報派現場警網趕抵現場。到場後，王姓女子（46歲）一臉驚恐對警方說，要和許姓男子（43歲）談分手，許男一時氣憤下，摔丟酒杯，還出言恐嚇要砸她的車。

經警方了解，許男因突然「被分手」，情緒激動下摔擲酒杯，酒杯碎片造成王女拇指割傷，爭執過程中，2人的朋友潘姓女子（52歲）趨前勸架，反遭許打傷，導致鼻子擦傷、流鼻血。

警方將3人帶返所說明，事後釐清現場無打架情事，告知當事3人相關權益，3方互不提出告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法第87條1項1款加暴行於人將許男送辦。

王姓女子（右二）今天上午在高雄市苓雅區知名舞廳內和許姓男友談分手，許憤怒下砸酒杯，造成王拇指受傷，許並毆傷勸架的潘姓女友人，警方獲報趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
王姓女子（右二）今天上午在高雄市苓雅區知名舞廳內和許姓男友談分手，許憤怒下砸酒杯，造成王拇指受傷，許並毆傷勸架的潘姓女友人，警方獲報趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
王姓女子今天上午在高雄市苓雅區知名舞廳內和許姓男友談分手，許憤怒下砸酒杯，造成王拇指受傷，許並毆傷勸架的潘姓女友人，警方獲報趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝
王姓女子今天上午在高雄市苓雅區知名舞廳內和許姓男友談分手，許憤怒下砸酒杯，造成王拇指受傷，許並毆傷勸架的潘姓女友人，警方獲報趕抵現場處理。記者石秀華／翻攝

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