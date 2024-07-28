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雲林媽祖廟新興宮今發生火災 凌霄寶殿全面燃燒
雲林縣斗六市媽祖廟新興宮今天上午傳出火警，3樓奉祀玉皇大帝的凌霄寶殿全面燃燒，上午10時30分火勢已經控制，所幸無人傷亡，起火原因有待進一步調查。
雲林縣消防局今早9點52分接獲報案，指斗六新興宮3樓冒出濃煙，獲報派遣斗六、公園、六合車組及第一大隊前往搶救，10點抵達現場回報3樓有明火，加上為廟宇建築物，再派遣古坑、斗南消防分隊人車前往支援，火勢在10點半控制，現進行殘火處理及排煙中。
斗六新興宮總幹事劉宗穎表示，早上有路過信徒發現廟的3樓頂冒出濃煙，立刻衝進廟來通知，廟方人員第一時間也嘗試用滅火但火勢太大，幸火勢沒有蔓延，但3樓已付之一炬。
因3樓滅火水會流到2樓正殿，廟方人員第一時間將正殿的媽祖神尊緊急移到辦公室放置。
廟方志工說，早上還有信徒上去拜拜，突然聽到3樓起火，嚇一跳，心中一直默念祈求媽祖保祐平安無事，幸好火勢很快控制，沒有延燒到其他神殿。
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