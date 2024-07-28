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影／趁凱米來襲偷車 台中壯男涉犯加重竊盜一天落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

凱米颱風侵襲台灣，重創中南部，台中市在24、25日兩天宣布停班課，黃姓慣竊在25日行經南屯區時，見石姓市民的機車鑰匙沒拔，順手牽羊將機車騎走，警方調閱監視器，發現黃在北區出沒，順利在24小時內抓人，因趁風災行竊，構成「加重竊盜」，警方依法送辦。

第四警分局南屯所在25日凱米颱風侵台、市府宣布停班課時，接獲石姓市民報案，因颱風來襲，趕著將貨車移置他處，所以機車鑰匙沒拔，後來發現機車不見，經調閱自家監視器後，確認遭一名黑衣壯碩男子偷走。

警方獲報後，調閱案發地點附近監視器，26日下午確認該輛贓車在北區進化路一帶出沒後，警方前往附近搜尋，確認涉案黃姓男子（34歲）騎著贓車現身，警方趁黃停車時抓人。

黃見警上前，不斷猛力掙扎，大喊「救人喔」，連穿的拖鞋也給踢掉，但最後仍不敵警方優勢人力，遭警方制伏。

黃男面對警方詢問犯案原因，黃男語焉不詳，前言不對後語，因趁風災行竊，構成加重條件，依加重竊盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

第四警分局長陳祥麟提醒，常有車主因為粗心或是趕時間而在停車後忘記拔下鑰匙就離開，因而讓有心人士有機可趁，造成自身財物的損失，甚或是被用來作為犯案工具，後果更不堪設想，提醒民眾務必車輛熄火後將鑰匙確實拔下再離開，以防類似情形發生。

台中市黃姓男子25日趁凱米颱風在南屯區行竊機車，隔天即落網被移送法辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子25日趁凱米颱風在南屯區行竊機車，隔天即落網被移送法辦。記者陳宏睿／翻攝

凱米颱風 監視器 鑰匙

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