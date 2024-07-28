影／趁凱米來襲偷車 台中壯男涉犯加重竊盜一天落網

凱米颱風侵襲台灣，重創中南部，台中市在24、25日兩天宣布停班課，黃姓慣竊在25日行經南屯區時，見石姓市民的機車鑰匙沒拔，順手牽羊將機車騎走，警方調閱監視器，發現黃在北區出沒，順利在24小時內抓人，因趁風災行竊，構成「加重竊盜」，警方依法送辦。

第四警分局南屯所在25日凱米颱風侵台、市府宣布停班課時，接獲石姓市民報案，因颱風來襲，趕著將貨車移置他處，所以機車鑰匙沒拔，後來發現機車不見，經調閱自家監視器後，確認遭一名黑衣壯碩男子偷走。

警方獲報後，調閱案發地點附近監視器，26日下午確認該輛贓車在北區進化路一帶出沒後，警方前往附近搜尋，確認涉案黃姓男子（34歲）騎著贓車現身，警方趁黃停車時抓人。

黃見警上前，不斷猛力掙扎，大喊「救人喔」，連穿的拖鞋也給踢掉，但最後仍不敵警方優勢人力，遭警方制伏。

黃男面對警方詢問犯案原因，黃男語焉不詳，前言不對後語，因趁風災行竊，構成加重條件，依加重竊盜罪嫌，移送台中地檢署偵辦。