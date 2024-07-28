影／台中阿公帶孫車禍…3歲童見女警嚎啕大哭哄也無用

台中市公益派出所在月初獲報，轄內有一起轎車與機車的交通事故，警方到場後發現，現場是八旬林姓老翁開車與機車騎士發生事故，警方在場量測時，林翁帶的3歲孫子嚎啕大哭，女警抱著安撫也沒用，最後還是得「阿公」出面，孫子才不哭，也讓女警直嘆「保母」難為。

第一警分局公益所在2日上午獲報，西區向上路一段與東興路二段發生一起轎車與機車的事故，警員馮婕妮、蔡文顯赴現場處理，現場是林姓老翁（81歲）開車載孫子（3歲）行經該處時，與一名機車騎士發生碰撞，初判肇因是行經路口時，未依規定禮讓、減速，詳細肇事待後續交大事故組釐清。

當時警方在現場丈量時，男童即在道路上不知所錯，女警前往帶男童時，男童一時緊張，嚎啕大哭，女警變身「保母」，將男童抱起安撫也沒有用，直到林翁現身，將男童接回，男童才又不哭，也讓女警直嘆保母難為。