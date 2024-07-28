大叔想約正妹身陷網路圈套 險遭騙3萬元遊戲點數
台南市杜姓男子昨天下午2點多許在永福路某超商欲購買3萬元高額遊戲點數，引起店員注意報警。警方發現他為了想約一名網路上的女子見面，掉入了「色情交易點數詐騙」的圈套，所幸經員警說明，杜才未買遊戲點數，保住辛苦的血汗錢。
台南市警二分局民權派出所警員江其霖、陳俊安、黃琮民，昨天下午2點多接獲永福路超商店員通報，稱有一名43歲杜姓男子欲在店裡購買3萬元點數卡，疑似遭到詐騙，員警獲報後到場了解狀況。
杜男表示，前幾天在網路上看見按摩舒壓消費的廣告，便透過LINE加入小露酥胸的正妹名稱「娜娜」為好友，他一時興起，與「娜娜」互換手機電話號碼，相約在永福路超商前見面；杜男不疑有他，外出到超商後沒見到「娜娜」，卻接到1名「志勇」的男子來電，指稱現在色情按摩交易有風險，擔心警察查緝等老梗，要求被害人在超商購買3萬元遊戲點數當援交保證金，才能見面消費，並特別稱「現在援交抓很嚴，風聲特別緊」。
對話紀錄中，女網友「娜娜」以「哥哥」稱呼杜男來拉近距離，要杜男購買大量遊戲點數見面援交，所幸員警及時攔阻，向杜男說明此類手法是典型的「色情應召詐騙」，才讓杜男避免受騙。
警方表示，假援交詐騙都是藉由網路的方便性和隱蔽性，並利用帥哥美女的大頭貼照，誘使被害人掉入陷阱，因此，呼籲民眾，只要聽到「遊戲點數」、「保證金」等關鍵字，要提高警覺，有疑問可上165網站或撥打165反詐騙專線查詢，多一分警覺、少一分風險。
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