「巴西亞」貨輪8船員獲救 海巡再出動無人機擴大偵巡防汙染

凱米颱風造成台南、高雄、屏東共有8艘貨輪擱淺，海巡署南部分署第五岸巡隊昨天晚間8點，對擱淺在東港西南方0.5浬「BASIA巴西亞」貨輪船上8名船員（2名緬甸籍及6名印尼籍）展開救援，海巡人員採岸際接駁以捲線式浮水繩及繩梯實施救援，晚間21時28分船員全數脫險登岸，並在移民署實施人別確認後，由船務公司協助送至旅館安置。

第五岸巡隊指出，凱米颱風造成台南、高雄及屏東三地共8艘貨輪擱淺，截至28日8時，成功救援6船59人；另2船29人安全無虞，等待後續處置；另因天候逐漸好轉，海巡署南部分署隨即派遣無人機實施海域偵巡，27日派出1架次，今28日規畫派遣2架次，針對台南及高雄擱淺貨輪周邊海域、岸際實施巡查，並協助監測是否有貨櫃漂流及漏油情形。

第五岸巡隊指出，另擱淺興達港側堤防處「HONG SHENG88 鴻盛88」貨輪，傳出船上原有38只冷凍貨櫃均已掉落，南部分署第三無人機區隊持續在周邊海域偵巡，倘發現有油汙外洩或漂流貨櫃有影響航安之虞，將通報航港局發布礙航公告以維過往船隻航行安全，另海保署已整合地方政府等相關單位，備妥應變資材待命，以求在最短時間內應處可能突發之海洋汙染事件。

有關「福順輪」疑似遇險沉沒案，截至目前計4人獲救，1人不幸罹難，其餘4人仍然失聯，南部分署第五岸巡隊27日下午接獲通報，在高雄中芸漁港南側防波堤外海域發現1具遺體，惟因遺體周遭布滿大量漂流木，人員及船艇無法靠近，影響打撈作業進度，暫無法確認死者身分。

屏東地區擱淺貨輪，包括蒙古籍「BASIA（巴西亞）」屬於雜貨船，總噸位2798噸，船上存油柴油35噸、滑油500公升，擱淺東港西南方0.5浬。緬甸籍2名及印尼籍6員船員，7月27日2128時已接引下船，目前已帶往旅館安置。

喀麥隆籍「GINAN(吉娜)」，雜貨船、總噸位1492噸，船上存油柴油3噸，人員有台籍1名及緬甸籍8員；船上載運物品40尺冷凍貨櫃12只。擱淺地點大鵬灣青洲公園西南方0.1浬。