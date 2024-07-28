台南救護人員突遭醉漢打傷 堅持提告維護執勤尊嚴

台南市東門消防高級救護隊員許武邦，昨晚9點多在東區莊敬路執行救護勤務時，突然遭酒醉徐姓男子徒手攻擊，造成許武邦眼鏡歪斜、鼻梁紅腫，以及左眼不適，一旁員警見狀，立即將徐姓酒醉患者壓制，雙方隨即至派出所製作筆錄，許控告徐涉及妨害公務及傷害罪嫌。

許武邦表示，執行救護勤務無故遭遇暴力攻擊，導致身體創傷，是自己始料未及的事，但為遏止救護暴力事件再發生，他對該名酒醉民眾提出告訴，交由司法處置，以還給辛苦執勤的醫護人員，一份公道及尊重。

東門高級救護隊昨晚9點多執行東區莊敬路酒醉救護勤務，當救護人員到達後，見徐姓男子（55歲）仰躺於地，救護人員立即進行病人生命徵象評估，經呼喚後徐開始有反應，當檢傷過程結束後，詢問是否需要就醫治療，此時徐開始飆罵三字經，並突然揮拳攻擊救護人員許武邦。

許來不及防備，左眼遭患者擊中，導致眼鏡歪斜、鼻梁紅腫，以及左眼不適，一旁員警見其暴行，立即將徐壓制，雙方隨即至派出所製作筆錄。

台南市消防局第七大隊長石家源表示，消防人員執行救護乃天生使命，認真負責執行勤務，卻遭遇攻擊行為，實為過分之事，為確保救護員同仁執勤安全，第七大隊將依循司法途徑處理。