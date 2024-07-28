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苗栗泰安農路疑撞落石漏油起火 轎旅車燒成空殼

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

一輛轎旅車昨天凌晨在苗栗縣泰安鄉農路，底盤撞及落石疑漏油起火，車主逃出報案，車子陷入全面燃燒，消防人員趕到10分鐘滅火，車子付之一炬燒成空殼，沒有人員受傷。

苗栗縣政府消防局昨天凌晨1點26分接獲報案，泰安鄉鷂婆山農路發生火燒車事件，出動泰安分隊、大湖分隊3車、6人趕往，現場時一輛轎旅車全面起火燃燒，火勢相當猛烈，車主已逃出車外。

消防人員灌救，火勢約10分鐘熄滅，車子燒成空殼，警消初步調查，車主一人趁著颱風假結束，凌晨開車上山整理工寮，底盤撞及路上落石漏油起火，還好及時逃出車外。

消防局呼籲颱風過後，山區道路可能有落石，應小心駕駛，此外，駕駛人應注意自己身體及精神狀況，駕駛人在開車前應先檢查車輛狀況，若發現車輛異常，應立即將車輛停放於安全位置，且在安全處等待救援，確保自身安全。

一輛轎旅車昨天凌晨在苗栗縣泰安鄉農路起火，火勢相當猛烈，消防人員趕到10分鐘滅火，車子付之一炬燒成空殼，沒有人員受傷。圖／民眾提供
一輛轎旅車昨天凌晨在苗栗縣泰安鄉農路起火，火勢相當猛烈，消防人員趕到10分鐘滅火，車子付之一炬燒成空殼，沒有人員受傷。圖／民眾提供

落石 車主 颱風假

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