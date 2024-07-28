越南籍鄭姓男子逾期居留還玩槍打獵 栽在東勢警方手裡
台中市東勢分局員警日前夜間巡邏時，發現一輛重機停放在山區產業道路邊，駕駛突從果園走出，警方上前盤查時，駕駛突棄車竄入果園逃逸，現場留下一把改造獵槍。警方鎖定1名逾期居留的鄭姓越南籍男子涉有重嫌，連日埋伏，趁犯嫌鬆懈返回住處之際，順利緝獲，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送台中地檢署偵辦。
警方調查，鄭姓越南籍男子去年底以探親名義來台，簽證到期後仍未依規定出境。
日前警方巡邏時，發現產業道路邊聽著一輛重機，警車靠近，鄭姓男子就從果園走出來，剛問一句「你在幹什麼？」男子馬上竄入果園逃走。
警方以車追人，追查犯嫌落腳地，過濾監視器畫面逐一比對犯嫌特徵，發現犯嫌白天有騎該機車載著除草機，研判應於山區除草，可能是外籍移工，於是請移民署台中專勤隊比對，鎖定逾期居留的鄭姓越男籍男子。
警方聲請搜索票獲准，專案小組持續於該住所監控，遲未發現犯嫌身影，可見該嫌生性狡猾，為躲避警方四處躲藏多日，而警方經連日埋伏，趁犯嫌鬆懈返回住處之際，專案小組幹員蜂擁而上，順利緝獲到案。
經警方調查，鄭姓男子去年底以探親名義來台，簽證到期後仍未依規定出境，案發當晚，是工作結束後帶獵槍到山上打獵，怕逾期身分曝光才棄車逃逸。東勢警方抽絲剝繭，循線將鄭嫌緝捕到案，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請台中地檢署偵辦。
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