颱風剛過又遇轎班惹事 為排隊入廟互嗆 警速壓制帶回3人

「凱米」颱風剛過，高雄鼓山區青峰街一間宮廟如期舉辦廟會，昨天晚間8時許，在外陣頭排隊入廟時，現場協助管制的員警見狀，隨即上前制止衝突，隨後支援警力到場，控制現場狀況，警方已帶回3人釐清案情。

鼓山警分局指出，青峰街宮廟昨晚8時許舉辦廟會，在外陣頭排隊等候入廟時，其中隸屬不同轎班的兩名男子，疑似不滿肢體碰撞，突然爆發口角糾紛。

當時現場指揮交管的員警見狀，立即上前制止，加上廟方人員約制，等候優勢警力到場後，成功避免事態擴大，現場無人受傷。

警方帶回現場助勢的吳姓、盧姓、劉姓等3名男子釐清案情，初步了解後，衝突起因也非3人，盧男等人因替各自轎班出頭，疑公親變事主。