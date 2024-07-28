颱風剛過又遇轎班惹事 為排隊入廟互嗆 警速壓制帶回3人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「凱米」颱風剛過，高雄鼓山區青峰街一間宮廟如期舉辦廟會，昨天晚間8時許，在外陣頭排隊入廟時，現場協助管制的員警見狀，隨即上前制止衝突，隨後支援警力到場，控制現場狀況，警方已帶回3人釐清案情。

鼓山警分局指出，青峰街宮廟昨晚8時許舉辦廟會，在外陣頭排隊等候入廟時，其中隸屬不同轎班的兩名男子，疑似不滿肢體碰撞，突然爆發口角糾紛。

當時現場指揮交管的員警見狀，立即上前制止，加上廟方人員約制，等候優勢警力到場後，成功避免事態擴大，現場無人受傷。

警方帶回現場助勢的吳姓、盧姓、劉姓等3名男子釐清案情，初步了解後，衝突起因也非3人，盧男等人因替各自轎班出頭，疑公親變事主。

鼓山分局表示，該廟會活動的路權為合法申請，申請核准前已與廟方申請人進行會議，要求廟會陣頭應避免滋事及妨害安寧等情事，現場帶回的三名男子，經釐清案情後，給予約制告誡後即請回。

鼓山區青峰街一間宮廟昨天發生衝突，警方動員優勢警力到場。記者張議晨／翻攝
鼓山區青峰街一間宮廟昨天發生衝突，警方動員優勢警力到場。記者張議晨／翻攝
鼓山區青峰街一間宮廟昨天發生衝突，警方動員優勢警力到場。記者張議晨／翻攝
鼓山區青峰街一間宮廟昨天發生衝突，警方動員優勢警力到場。記者張議晨／翻攝

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