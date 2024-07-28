颱風剛過又遇轎班惹事 為排隊入廟互嗆 警速壓制帶回3人
「凱米」颱風剛過，高雄鼓山區青峰街一間宮廟如期舉辦廟會，昨天晚間8時許，在外陣頭排隊入廟時，現場協助管制的員警見狀，隨即上前制止衝突，隨後支援警力到場，控制現場狀況，警方已帶回3人釐清案情。
鼓山警分局指出，青峰街宮廟昨晚8時許舉辦廟會，在外陣頭排隊等候入廟時，其中隸屬不同轎班的兩名男子，疑似不滿肢體碰撞，突然爆發口角糾紛。
當時現場指揮交管的員警見狀，立即上前制止，加上廟方人員約制，等候優勢警力到場後，成功避免事態擴大，現場無人受傷。
警方帶回現場助勢的吳姓、盧姓、劉姓等3名男子釐清案情，初步了解後，衝突起因也非3人，盧男等人因替各自轎班出頭，疑公親變事主。
鼓山分局表示，該廟會活動的路權為合法申請，申請核准前已與廟方申請人進行會議，要求廟會陣頭應避免滋事及妨害安寧等情事，現場帶回的三名男子，經釐清案情後，給予約制告誡後即請回。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言