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高雄男女騎機車誤闖國道 一見警車秒翻護欄、棄車原因曝
高雄市一對男女今傍晚共乘機車行駛國道3號北向中寮隧道路段外側路肩，有駕駛發現機車誤闖國道報警；這對男女見巡邏警車，竟棄車翻越護欄逃往邊坡，最後仍被警方逮捕，警方查出原來2人是越南籍逾期居留移工，逃逸3個月和4個月之久，警詢後將2人移送移民署。
國道警察第五大隊警方表示，今天傍晚5時2分許接獲民眾報案，指有機車誤闖行駛於國道3號北向中寮隧道路段外側路肩，警方隨即派遣巡邏車前往現場查看。
警方見一對男女共乘機車欲停車攔查，但兩人卻將機車停靠於國道3號北向373.3公里的外側路肩後，一起翻越外側護欄往邊坡逃逸，警方下車後往邊坡追，數十公尺後逮獲兩人。
警方盤查兩人身分，發現是越南籍男子與陳姓女子，兩人均為41歲，分別逾期居留3個月及4個月之久，除將兩人移往移民署之外，另誤闖國道行為將依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，處以3000至6000元罰鍰。
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