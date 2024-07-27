高雄男女騎機車誤闖國道 一見警車秒翻護欄、棄車原因曝

高雄市一對男女今傍晚共乘機車行駛國道3號北向中寮隧道路段外側路肩，有駕駛發現機車誤闖國道報警；這對男女見巡邏警車，竟棄車翻越護欄逃往邊坡，最後仍被警方逮捕，警方查出原來2人是越南籍逾期居留移工，逃逸3個月和4個月之久，警詢後將2人移送移民署。

國道警察第五大隊警方表示，今天傍晚5時2分許接獲民眾報案，指有機車誤闖行駛於國道3號北向中寮隧道路段外側路肩，警方隨即派遣巡邏車前往現場查看。

警方見一對男女共乘機車欲停車攔查，但兩人卻將機車停靠於國道3號北向373.3公里的外側路肩後，一起翻越外側護欄往邊坡逃逸，警方下車後往邊坡追，數十公尺後逮獲兩人。