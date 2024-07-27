火災經過11天火場內有焦屍 疏失與否？資深消防怎麼說

新北市新莊區化成路家庭工廠火災經過11天，今天下午卻在3樓火場內發現一具焦屍引發譁然。對此資深消防員表示，消防員到場有一定的救災SOP流程，但消防員不是萬能，現場救災是跟時間賽跑，相關正確資訊還是得仰賴起火戶關係人提供，否則就如同今天狀況一樣產生誤判。

資深消防表示，針對火災現場，當消防員抵達時，除布水線阻隔火勢延燒、撲滅火勢外，現場「初期指揮官」必須詢問起火戶關係人，確認屋內、廠房內所有人員，是否已經安全撤離火場，如不清楚不確定，第一步先致電聯繫疑似受困人，若在聯繫不上，消防員就會進入火場內搜救。

倘若，關係人明確告知確認人員已經撤出，消防員會相信關係人訊息，不會挨家挨戶一位位打電話連繫受災戶所有人，會先以救災滅火為主。等待火勢控制後，殘火處理時派員進入火場內「火場後的屋內巡查」。

消防員說，為確定火場內狀況，會視現場狀況，但至少會派出兩組不同人員，分批進入裡面巡查、確認。

消防員表示，針對這次疏失來說，前期火災發生當下第一時間，現場指揮官應有詢問關係人（房東）且經關係人確認「人員已經撤出」無人受困資訊，消防隊獲知無人受困，一定以救災為先進行救災戰術。後殘火處理分批派員進入屋內災後清查，晚上現場黑暗加上房客已被坍塌物蓋住，以至於第一時間沒有發現遺體，再者一般殘火處理就是處理殘火復燃，並不會主動去翻動、開挖坍塌物。

至於隔天火調人員到場為何沒發現？消防員指出，火調人員只會針對起火點進行開挖採證，並不會挖掘其他地方，畢竟火調的目的，只是要確認起火點及起火原因，相關證據只是要作火災鑑識報告。