快訊

奧運柔道／敗部復活強碰天敵 楊勇緯拚銅牌有挑戰

獨／層層漂流木包圍！高雄林園岸際海面驚見1遺體 不排除是福順輪船員

奧運柔道／楊勇緯8強賽不敵哈薩克老將 落入敗部復活賽拚銅牌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新莊工廠火災後「近2個禮拜」 屋主清掃家裡竟發現焦屍

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市新莊化成路在7月16號晚上發生工廠火警，沒想到時隔快兩個禮拜，屋主今天在清掃現場時發現有一具焦屍，新北市議員陳世軒批評，此次太離譜，也凸顯市府在救火、搜索人員時，SOP上有很大的漏洞，新北市消防局回應，由於現場燒損嚴重，且焦屍位置隱蔽，初期搜尋未能發現。將進一步檢討火災災後處置的相關作業程序。

陳世軒質疑，為何消防局第一時間沒有發現，火調科在事後也沒有調查到，少了一個人也沒有任何人通報，火場上一條人命的喪失，可以12天完全無聲無息，讓市民真以為當天看了怵目驚心的大火無人傷亡，如此重大的疏失需要檢討。

化成里長陳裔興表示，今日屋主請人整理房子，把屋內雜物搬出時發現一具焦屍，辦公室約在下午1點40分許接獲通報，但詳細狀況還待警方釐清。

消防局表示，今（27）日下午屋主在清理受燒毀的垃圾時，於化成路63巷7號3樓發現一具無法辨識的焦屍。消防人員初期救災時第一時間詢問屋主及相關關係人，皆表示該樓層租戶已安全逃離，現場搜救時並未發現遺體。火災現場因全面燒損，燒失物堆積過多，致使初期搜尋工作未能發現焦屍。

消防局表示，火災翌日，屋主協同保險公司進行損失調查，依然未發現任何遺體，2周內也沒有接獲相關人員失蹤的報案情資。直至今日屋主進行全面垃圾清除，於翻動大量燒後廢棄物時，才在3樓聞到異味，並在堆積廢棄物底部發現焦屍。警方已進行現場採證，並將遺體送往殯儀館相驗，以確認其實際身分，並通知疑似遺體的游姓房客女兒協助確認。

針對此次事件，消防局表示，已盡力進行搜尋，但由於現場燒損嚴重且焦屍位置隱蔽，初期搜尋未能發現。消防局將進一步檢討火災災後處置的相關作業程序，以確保未來類似事件的處置能更為周全。

新北市新莊化成路在7月16號晚上發生工廠火警，沒想到時隔12天過去，屋主今天在清掃現場時發現有一具焦屍。圖／新北市消防局提供
新北市新莊化成路在7月16號晚上發生工廠火警，沒想到時隔12天過去，屋主今天在清掃現場時發現有一具焦屍。圖／新北市消防局提供

廢棄物 消防人員 火災 遺體 陳世軒

延伸閱讀

新莊家庭工廠大火...11天後竟發現「焦屍」 議員批：市府難辭其咎

影／車手倒車往哪逃 新莊警車前後包夾拽出來...竟是雙胞胎兄弟檔

大漢溪堤外便道通車 三重經新莊到鶯歌只要半小時

影／彰化市透天厝火災「屋內有人」 消防員救出3大3小

相關新聞

火災經過11天火場內有焦屍 疏失與否？資深消防怎麼說

新北市新莊區化成路家庭工廠火災經過11天，今天下午卻在3樓火場內發現一具焦屍引發譁然。對此資深消防員表示，消防員到場有一...

影／泥醉男凌晨搭車 與司機起口角涉動手打人雙雙互告

林姓男子日前凌晨酒醉在新北市搭計程車與司機起口角爭執，涉動手打人，酒醒後發現手腳有多處擦傷，雙方互告傷害，警方依法受理，...

購買萬元禮券被詐 知名咖啡「路易莎」遭歹徒利用

刑事局今天提醒，詐騙集團無孔不入，由於咖啡成為許多民眾的生活必需品，近日有詐騙集團假冒知名咖啡品牌「路易莎」向民眾實施詐...

新莊家庭工廠大火...11天後竟發現「焦屍」 議員批：市府難辭其咎

這個月16日晚上新北市新莊區化成路發生一棟舊公寓一樓家庭工廠起火，火勢向上延燒波及7戶住家，隔天相關單位到場勘災。孰料，...

新莊工廠火災後「近2個禮拜」 屋主清掃家裡竟發現焦屍

新北市新莊化成路在7月16號晚上發生工廠火警，沒想到時隔快兩個禮拜，屋主今天在清掃現場時發現有一具焦屍，新北市議員陳世軒...

再逮機艙老鼠！陸男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

中國大陸籍55歲男子張偉頻繁搭乘長途航班，卻是「機艙老鼠」，在各國航班內鎖定鄰近座位上方行李櫃其他旅客背包竊取錢財，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。