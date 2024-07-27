新莊工廠火災後「近2個禮拜」 屋主清掃家裡竟發現焦屍

新北市新莊化成路在7月16號晚上發生工廠火警，沒想到時隔快兩個禮拜，屋主今天在清掃現場時發現有一具焦屍，新北市議員陳世軒批評，此次太離譜，也凸顯市府在救火、搜索人員時，SOP上有很大的漏洞，新北市消防局回應，由於現場燒損嚴重，且焦屍位置隱蔽，初期搜尋未能發現。將進一步檢討火災災後處置的相關作業程序。

陳世軒質疑，為何消防局第一時間沒有發現，火調科在事後也沒有調查到，少了一個人也沒有任何人通報，火場上一條人命的喪失，可以12天完全無聲無息，讓市民真以為當天看了怵目驚心的大火無人傷亡，如此重大的疏失需要檢討。

化成里長陳裔興表示，今日屋主請人整理房子，把屋內雜物搬出時發現一具焦屍，辦公室約在下午1點40分許接獲通報，但詳細狀況還待警方釐清。

消防局表示，今（27）日下午屋主在清理受燒毀的垃圾時，於化成路63巷7號3樓發現一具無法辨識的焦屍。消防人員初期救災時第一時間詢問屋主及相關關係人，皆表示該樓層租戶已安全逃離，現場搜救時並未發現遺體。火災現場因全面燒損，燒失物堆積過多，致使初期搜尋工作未能發現焦屍。

消防局表示，火災翌日，屋主協同保險公司進行損失調查，依然未發現任何遺體，2周內也沒有接獲相關人員失蹤的報案情資。直至今日屋主進行全面垃圾清除，於翻動大量燒後廢棄物時，才在3樓聞到異味，並在堆積廢棄物底部發現焦屍。警方已進行現場採證，並將遺體送往殯儀館相驗，以確認其實際身分，並通知疑似遺體的游姓房客女兒協助確認。