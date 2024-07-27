影／泥醉男凌晨搭車 與司機起口角涉動手打人雙雙互告

林姓男子日前凌晨酒醉在新北市搭計程車與司機起口角爭執，涉動手打人，酒醒後發現手腳有多處擦傷，雙方互告傷害，警方依法受理，警詢後2人函送新北地檢署偵辦。

新北市海山警方本月20日凌晨1時許獲報，板橋區民生路、萬板路口，台64快速道路往中和上匝道處發生街頭鬥毆，大批線上巡邏警網獲報迅速趕抵，發現林姓男子（51歲）全身散發濃濃酒味，計程車司機吳姓男子（58歲）則是身上有多處擦挫傷，坐在駕駛座上。

經警方了解，酒醉的林男搭上吳男計程車欲返家，半途疑因行駛路線問題，雙方發生口角爭執，林男涉嫌以徒手方式出手毆打，導致吳男臉部、手腳多處擦挫傷，經送往亞東醫院救治，無生命危險。

林男因泥醉，一度不顧已有員警到場處理，仍持續要找吳男理論，影響救護人員為吳男檢視傷口，為避免發生危害與影響救護，處理員警依警察職權行使法予以上銬帶返派出所保護管束；吳男不滿遭林打傷，堅持提告傷害，林男酒醉後，亦表示其手腳亦有多處擦傷，對吳男提出告訴，警詢後將2人依傷害罪嫌函送新北地檢署檢偵辦。

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