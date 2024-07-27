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購買萬元禮券被詐 知名咖啡「路易莎」遭歹徒利用

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局今天提醒，詐騙集團無孔不入，由於咖啡成為許多民眾的生活必需品，近日有詐騙集團假冒知名咖啡品牌路易莎」向民眾實施詐騙。

日前，新北市一名張姓男子在交友軟體上認識一名自稱力凱的男子，與對方相互加Line聊天，力凱聲稱他是咖啡品牌「路易莎」的業務，目前有周年回饋活動，購買10000元禮券可獲得12000元回饋，現賺2000元，請被害人到網站註冊後，聯繫客服匯款儲值，被害人匯款後，力凱還不停要求被害人持續匯款，被害人才驚覺受騙。

刑事局提醒，假投資詐騙手法多元，不止股票、期貨、虛擬貨幣等投資標的遭詐騙集團利用，歹徒也會假冒知名品牌，賺取回饋金、儲值獲利等名義，誘騙民眾投入資金。民眾在網路看到知名品牌活動廣告，應向品牌公司或客服人員查證，或向165反詐專線諮詢。

近日有詐騙集團假冒知名咖啡品牌「路易莎」向民眾實施詐騙。記者廖炳棋/翻攝
近日有詐騙集團假冒知名咖啡品牌「路易莎」向民眾實施詐騙。記者廖炳棋/翻攝

咖啡 品牌 禮券 詐騙集團 路易莎

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