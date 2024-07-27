購買萬元禮券被詐 知名咖啡「路易莎」遭歹徒利用

刑事局今天提醒，詐騙集團無孔不入，由於咖啡成為許多民眾的生活必需品，近日有詐騙集團假冒知名咖啡品牌「路易莎」向民眾實施詐騙。

日前，新北市一名張姓男子在交友軟體上認識一名自稱力凱的男子，與對方相互加Line聊天，力凱聲稱他是咖啡品牌「路易莎」的業務，目前有周年回饋活動，購買10000元禮券可獲得12000元回饋，現賺2000元，請被害人到網站註冊後，聯繫客服匯款儲值，被害人匯款後，力凱還不停要求被害人持續匯款，被害人才驚覺受騙。