新莊家庭工廠大火...11天後竟發現「焦屍」 議員批：市府難辭其咎

這個月16日晚上新北市新莊區化成路發生一棟舊公寓一樓家庭工廠起火，火勢向上延燒波及7戶住家，隔天相關單位到場勘災。孰料，事件經過11天，今天下午1時許，房東回到現場整理，卻驚見房客被燒成焦屍陳屍現場。新北市議員陳世軒得知痛斥「如此離譜，市府難辭其咎！」

據了解，遭大火燒死的租客游男（64歲）2019年租住在新北市新莊區化成路63巷26弄7號3樓一間套房至今，目前待業沒有病史的他。這個月16日晚上6時51分疑因一樓家庭工廠起火，不但波及7戶住家，游男則因逃生不及命喪火窟燒成焦屍。

未料，事隔11天，今天下午1時許房東返回整理，赫見其3樓租客游男被壓在火堆內，趕緊通知警方到場協處，經聯繫游男女兒到場指認，確認就是其父無誤。游男女兒情緒平穩對其父游男死因沒有意見，靜待檢警相驗釐清死因。

對此，新北市議員陳世軒得知痛斥，過了快兩個星期，27號下午竟然傳出，火場竟然有一名焦屍，陳說，試問，當時市府到底如何搜索、又如何確認，否則怎麼會發生如此離譜的事！

陳世軒指，這實在凸顯市府在救火、並搜索人員時，恐怕在SOP上出現很大的漏洞，否則，怎麼會完全不曉得原來有一名民眾受困？