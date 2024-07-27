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新莊家庭工廠大火...11天後竟發現「焦屍」 議員批：市府難辭其咎

聯合報／ 記者曾伯愷王長鼎／新北即時報導

這個月16日晚上新北市新莊區化成路發生一棟舊公寓一樓家庭工廠起火，火勢向上延燒波及7戶住家，隔天相關單位到場勘災。孰料，事件經過11天，今天下午1時許，房東回到現場整理，卻驚見房客被燒成焦屍陳屍現場。新北市議員陳世軒得知痛斥「如此離譜，市府難辭其咎！」

據了解，遭大火燒死的租客游男（64歲）2019年租住在新北市新莊區化成路63巷26弄7號3樓一間套房至今，目前待業沒有病史的他。這個月16日晚上6時51分疑因一樓家庭工廠起火，不但波及7戶住家，游男則因逃生不及命喪火窟燒成焦屍。

未料，事隔11天，今天下午1時許房東返回整理，赫見其3樓租客游男被壓在火堆內，趕緊通知警方到場協處，經聯繫游男女兒到場指認，確認就是其父無誤。游男女兒情緒平穩對其父游男死因沒有意見，靜待檢警相驗釐清死因。

對此，新北市議員陳世軒得知痛斥，過了快兩個星期，27號下午竟然傳出，火場竟然有一名焦屍，陳說，試問，當時市府到底如何搜索、又如何確認，否則怎麼會發生如此離譜的事！

陳世軒指，這實在凸顯市府在救火、並搜索人員時，恐怕在SOP上出現很大的漏洞，否則，怎麼會完全不曉得原來有一名民眾受困？

陳世軒再質疑，為何消防局第一時間沒有發現？火調科在事後也沒有調查到？少了一個人也沒有任何人通報？火場上一條人命的喪失，可以12天，完全無聲無息，讓市民真以為當天看了怵目驚心的大火無人傷亡，如此重大的疏失確實是需要檢討。

這個月16日晚上新北市新莊區化成路發生一棟舊公寓一樓家庭工廠起火，事情過了11天，今天卻傳出有焦屍在現場。記者曾伯愷／翻攝
這個月16日晚上新北市新莊區化成路發生一棟舊公寓一樓家庭工廠起火，事情過了11天，今天卻傳出有焦屍在現場。記者曾伯愷／翻攝
這個月16日晚上新北市新莊區化成路發生一棟舊公寓一樓家庭工廠起火，事情過了11天，今天卻傳出有焦屍在現場。記者曾伯愷／翻攝
這個月16日晚上新北市新莊區化成路發生一棟舊公寓一樓家庭工廠起火，事情過了11天，今天卻傳出有焦屍在現場。記者曾伯愷／翻攝

租客 議員 陳世軒

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