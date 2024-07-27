彰化鹿港崙尾東區海堤見人偶？警方發布認領疑似女溺斃者

彰化縣有漁民今上午在彰濱鹿港區崙尾東區水面發現浮屍，消防分隊據報打撈上岸，生命徵象評估已明顯死亡，已交給轄區警分局處理，正清查這兩天通報協尋的失蹤人口。

據了解，漁民鹿港鎮經建八路6號附近海堤，以為看見被丟棄模特兒之類人偶，上前細看竟是人體，嚇得趕快報案，警消約上午9點21分接獲報案趕到，消防人員使用器材下降到水堤邊接近遺體，把遺體放在籃式擔架吊掛上岸，救護人員用AED及生命徵象評估，疑似溺斃者呈現「無意識、無呼吸、無脈搏」且屍僵狀態，明顯死亡。