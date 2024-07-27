彰化鹿港崙尾東區海堤見人偶？警方發布認領疑似女溺斃者
彰化縣有漁民今上午在彰濱鹿港區崙尾東區水面發現浮屍，消防分隊據報打撈上岸，生命徵象評估已明顯死亡，已交給轄區警分局處理，正清查這兩天通報協尋的失蹤人口。
據了解，漁民鹿港鎮經建八路6號附近海堤，以為看見被丟棄模特兒之類人偶，上前細看竟是人體，嚇得趕快報案，警消約上午9點21分接獲報案趕到，消防人員使用器材下降到水堤邊接近遺體，把遺體放在籃式擔架吊掛上岸，救護人員用AED及生命徵象評估，疑似溺斃者呈現「無意識、無呼吸、無脈搏」且屍僵狀態，明顯死亡。
疑似溺斃者是女性，身高約155公分，穿粉紅色短袖上衣，胸前有大星星白、黑色各半，及SPORTING GOODS的英文字，下半身穿黑白相間條紋短褲，衣著整齊，左手小指戴黃金尾戒，身上沒證件。警方呼籲民眾有女性家人失聯者可來指認。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言