凱米颱風造成9艘貨輪1沉沒8擱淺 6船55人獲救1人死亡4人失聯

凱米颱風肆虐過境，至25日起至今天中午為止，海巡署連續接獲台南、高雄、屏東沿岸8艘貨輪擱淺，及1艘貨輪「福順輪」疑似沉沒的海難搜救任務。海巡署說，福順輪9名失蹤船員已有4人獲救、1人死亡、4人仍失聯，另8艘擱淺貨輪上有88人，已成功救援5船51人，另3船37人安全無虞，暫無下船規劃，目前人船均安。

海巡署持續派遣巡護七號、高雄艦及10089艇，投入執行「福順輪」遇險沉沒搜救任務，空勤總隊直升機今天上午7點45分，陸續將「凱塔」、「多芬」等2艘貨輪16名船員全數吊離。

海巡署表示，因颱風導致舵性失效漂航的「鴻盛88」貨輪，擱淺在高雄興達港西北0.1浬處沙灘，共有8名中國籍船員，船長昨天傍晚通報棄船，海巡會同高市消防局採岸際接駁，昨天深夜以捲線式浮水繩及繩梯救援，已安置在旅館。

海巡署說，從25日開始陸續有9艘貨輪因為颱風發生海事案件，第1案是25日上午6時許，坦桑尼亞共和國籍「福順輪」於在高雄港一港口西南14浬，船身傾斜宣佈棄船，海巡署持續救援，但都受限14級陣風級外海風浪高達7米的惡劣海象，目前福順輪9名失蹤船員，已有4人獲救、1人死亡、另4人下落不明，海巡艦艇仍持續在海上進行搜索。